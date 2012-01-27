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۷ بهمن ۱۳۹۰، ۱۳:۴۸

12 نفر در حوزه محلات و دلیجان تایید صلاحیت شدند

12 نفر در حوزه محلات و دلیجان تایید صلاحیت شدند

اراک - خبرگزاری مهر: رئیس حوزه انتخابات دلیجان گفت: از تعداد 26 نفر کاندیدای ثبت نام شده در شهرستان های محلات و دلیجان، تاکنون 12 نفر تایید صلاحیت و 14 نفر عدم احراز صلاحیت شدند.

احمد آزاد در گفتگوی اختصاصی با مهر افزود: افراد عدم احراز صلاحیت شده همگی شکایت خود را به شورای نگهبان و وزارت کشور ارسال کرده اند و رسیدگی به صلاحیت ها تا بیست و یکم بهمن ماه ادامه دارد.

وی همچنین از افزایش 10 درصدی تعداد ثبت نام کنندگان انتخابات نسبت به دور هشتم گفت و اظهار داشت: شهرستان دلیجان از نظر تعداد ثبت نامی افراد شرکت کننده در نهمین دوره انتخابات مجلس شورای اسلامی رتبه دوم استان مرکزی را دارا است.

آزاد گفت: در شهرستان دلیجان 42 صندوق اخذ رای در نظر گرفته شده که 22 صندوق ثابت شهری در شهر دلیجان، چهار صندوق ثابت در شهر نراق، پنج صندوق ثابت روستایی و 11 صندوق سیار روستایی در حوزه فرعی دلیجان اخذ رای را به عهده دارند.

وی بیان کرد: یکم اسفندماه نتیجه نهایی رسیدگی به شکایات اعلام شده و لیست کاندیداهای نهمین دوره مجلس شورای اسلامی تهیه و منتشر می شود.

شهرستان محلات و دلیجان با جمعیتی بالغ بر 92 هزار نفر، یک نماینده به مجلس شورای اسلامی معرفی می کنند.

کد مطلب 1518051

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