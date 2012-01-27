آگاهی مردم نسبت به قوانین قضایی و دادرسی پایین است

علی کیانی در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: یکی از دلایل تضییع حقوق مردم، عدم آشنایی آنها با مسائل حقوقی و قوانین بوده که اگر این آشنایی بوجود آید یا از مشاوران حقوقی استفاده شود نیاز مراجعه به محاکم قضائی کمتر خواهد شد.

وی، نقش واحد های ارشاد و معاضدت را در جهت اقامه دعوی و طرح شکایت، چگونگی تنظیم قراردادها و استفاده از وکلای معاضدتی برای مراجعان بی بضاعت موثر دانست و و موجب سرعت بخشی به روند رسیدگی به پرونده ها و جلب رضایت مردم بیان کرد.

کیانی افزود: یکی از مهم ترین دلایل نارضایتی مراجعان به دادگاهها و دادسراها،عدم آشنایی آنها با چگونگی طرح دعوی حقوقی و تنظیم شکایت و چگونگی پیگیری امور خود و استفاده از وکلا و مشاوران حقوقی است که سبب سردر گمی مراجعان، افزایش مراجعه به دادگستری وبالا رفتن حجم کار کارکنان اداری و قضایی می شود.

وی، نقش شوراهای حل اختلاف و واحد های ارشاد و معاضدت را در روند تسریع کار دستگاه قضایی موثر دانست.

کیانی بیان داشت: افزایش سطح فرهنگ عمومی مردم تاثیر بسزایی در کاهش پرونده های دستگاه قضایی دارد.

این مقام قضایی در خصوص راه حل رفع این عدم آگاهی گفت: با بهره گیری از مطبوعات و رسانه ها و برنامه ریزی صحیح در کوتاه مدت و دراز مدت نسبت به بالا بردن سطح اطلاعات و آگاهی مردم جامعه و توانمند سازی مردم در امور قضایی و حقوقی می توان این مشکل را رفع کرد.