ظرفیت حمل و نقل مسافر از بندرعباس به قشم به 12 هزار نفر در روز می رسد

به گزارش خبرنگار مهر، مجید امینی صبح جمعه در جمع خبرنگاران با اشاره به نا امن بودن اتوبوسهای دریایی سبک، اظهار داشت: با توجه به عدم برخورداری اتوبوسهای دریایی و قایقهای تندرو از امنیت کافی برای مسافرتهای دریایی تردد این شناورها در اسکله های مسافری استان هرمزگان ممنوع شد.

وی ادامه داد: در حال حاضر 15 فروند شناور تندور سنگین به مسیر دریایی بندرعباس – قشم اختصاص داده شده و چهار فروند شناور تندور دیگر نیز برای مسافرتهای دریایی به جزیره هرمز اختصاص داده شده است.

مدیر بندر شهید باهنر بندرعباس با اشاره به فعالیت یک فروند لنج مسافری در مسیر دریایی بندرعباس – قشم، عنوان کرد: این شناور 200 نفر ظرفیت دارد و دو فروند شناور لنج دیگر نیز در حال تجهیز است و تا فردا به ناوگان حمل و نقل دریایی بندرعباس – قشم افزوده می شود.

امینی افزود: همچنین یک فروند شناور پیشرفته با 230 نفر ظرفیت که تا پیش از این در مسیر دریایی بندرلنگه به کشور امارات تردد می کرد به زودی به ناوگان حمل و نقل دریایی بندرعباس – قشم افزوده می شود و با افزودن تمامی این شناورها تعداد صندلی های اختصاص داده شده برای سفر به قشم به سه هزار صندلی می رسد.

وی بیان داشت: اگر هرکدام از این شناورها چهار بار در روز در مسیر دریایی بندرعباس – قشم تردد کنند ظرفیت حمل و نقل مسافر در این مسیر به 12 هزار نفر می رسد و این در حالی است که میزان تردد فعلی از بندرعباس به قشم و بالعکس چهار تا پنج هزار نفر در روز است.

مدیر بندر شهید باهنر بندرعباس با اشاره به اهمیت تامین امنیت مسافران، تصریح کرد: برای تامین امنیت مسافران 266 اتوبوس دریایی سبک و قایقهای تندرو از ناوگان مسافری دریایی بندرعباس حذف شدند و با اضافه شدن شناورهای جدید برای ایام تعطیلات نوروز نیز مشکلی نخواهیم داشت.