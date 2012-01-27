کفاشیان دوست خوبم و بیش از یک رئیس است/ مظلومی حواسش را جمع کند!

به گزارش خبرنگار مهر، کارلوس کی‌روش که میهمان برنامه ورزش و مردم بود ابتدا در پاسخ به این سئوال که "چه دلایلی باعث شد سرمربیگری تیم ایران را قبول کنید؟"، گفت: پاسخ این سئوال خیلی ساده است. من دنبال تیمی بودم که به جام جهانی برزیل صعود کند و این همان هدفی بود که علی کفاشیان و عباس ترابیان آن را دنبال می‌کردند. هدف اصلی من با فدراسیون فوتبال به هم نزدیک بود و به همین خاطر ارتباط ما خیلی ساده برقرار شد.

وی در خصوص میزان برآورده شدن انتظاراتش از فدراسیون فوتبال تاکید کرد: چیزهایی که مربوط به ساختار فوتبال است طبق خواسته ما برآورده شده است و مسئولان فدراسیون بیشتر امکانات قابل دسترس را برای ما فراهم کرده‌اند. مهمترین این خواسته‌ها در اختیار داشتن بازیکنان بود که حمایت خوبی از طرف سازمان لیگ، باشگاه‌ها و مربیان انجام شد. این نکته کلیدی فعالیت‌مان در این مدت بوده است.

کی‌روش در پاسخ به این سئوال که "شما با سمت سرپرست مخالف هستید یا سرپرستی که در تیم ملی کار می‌کرد؟"، گفت: هیچکدام. ما چارتی را طراحی کردیم که وظایف همه در آن مشخص بود. از اول هم به این توافق رسیدیم که در این چارت همه زیر نظر بالاترین شخص فوتبال یعنی علی کفاشیان کار کنند. شرح وظایف همه در این چارت پیش بینی شده و مشخص بود. مهم این است که هر روز بهتر از روز قبل باشیم. کسی که در تیم ملی است باید بداند تمام وقت باید در خدمت آن باشد و با تمرکز کار کند.

وی در خصوص میزان شناختش از استقلال و پرسپولیس گفت: این دو تیم را خوب می‌شناسم و با اسامی مدیران آن هم آشنا هستم. البته یک سری محدودیت‌هایی وجود دارد که من نمی‌توانم تمام صحبت‌های آنها را به طور کامل در رسانه‌ها پیگیری کنم. البته جای شکر دارد که من نمی‌توانم این کار را انجام دهم!

سرمربی تیم ملی فوتبال ایران با اشاره به نظارتش روی تیم‌های پایه فوتبال ایران تاکید کرد: قبول دارم که باید روی تیم‌های پایه نظارت می‌کردم. وقتی به ایران آمدم بحث تیم‌های زیر 19 سال و تیم المپیک مطرح بود و درباره تیم نوجوانان صحبتی به میان نیامد. اخیرا با علی کفاشیان و مهدی تاج جلسه‌ای داشتیم که آنها نگرانی خود را درباره تیم نوجوانان هم ابراز کردند. آنها خواستند که نظارت روی این تیم را هم در دستور کار قرار دهیم. من خوشحالم که بتوانم چنین کاری را انجام بدهم. این کاری است که من در طول فعالیت مربیگری‌ام در تیم‌های مختلف انجام داده‌ام اما همه چیز باید در این خصوص شفاف مطرح شود.

کی‌روش افزود: یک بخش از فعالیت من در تیم‌های پایه این است که روی این تیم‌ها نظارت داشته باشم و تجربه خودم را در اختیار آنها قرار دهم. طبیعتا در این صورت بخشی از تصمیم گیری‌ها با من است. اما یک بخش دیگر این است که خودتان تمام کارها را انجام دهید و در نهایت اسم مرا روی کارها بگذارید. در واقع شما فقط از اسم من استفاده می‎کنید بدون آنکه از تجربیاتم استفاده کنید. این دو بخش در ظاهر یکی است اما با هم تفاوت‌های اساسی دارد. من آماده همکاری با تیم‌های پایه هستم ولی نمی‌توانم ببینم دیگران کارها را انجام بدهند و فقط اسم مرا مطرح کنند.

سرمربی تیم ملی خاطرنشان کرد: کفاشیان با من در این خصوص کاملا واضح صحبت کرد و از من خواست که روی تمامی تیم‌های ملی نظارت داشته باشم. قرار است در آینده هم یک نشستی با مربیان تیم‌های پایه برگزار کنیم تا شرح وظایف آنها را مشخص کنیم.

وی با اشاره به احساس مسئولیتش نسبت به تیم ملی تاکید کرد: وقتی به ایران آمدم نوع برخورد و استقبال مردم از من حس مسئولیت و تعهدم را چند برابر کرد. در واقع من باید دو تا سه برابر بیش از حد معمول کار کنم تا پاسخگوی احساسات مردم باشم. تعهد به 75 میلیون نفر را روی شانه‌هایم احساس می‌کنم.

کی‌روش در ادامه با تاکید بر اینکه باید حس اعتماد به نفس را در تیم ملی القا کنم، گفت: باید این احساس در تمامی جامعه فوتبال از فدراسیون تا بازیکنان به وجود بیاید که می‌توانند بهتر کار کنند تا در نهایت به هدف خود برسند.

سرمربی تیم ملی با تکرار اهدافش برای جام جهانی برزیل گفت: نمی‌خواهیم وقتی به جام جهانی برزیل صعود می کنیم زنگ تفریح حریفان باشیم یا برای تفریحات به سواحل این کشور برویم. من مربی‌ای نیستم که روی نیمکت بنشینم و یک سری بازیکن را به داخل زمین بفرستم و به صرف اینکه به جام جهانی رفته‌ایم بیکار بنشینیم. ما می‌خواهیم اگر در صورت احتمال با تیم‌های بزرگ هم‌گروه شدیم و به عنوان مثال کوچک‌ترین شانسی برابر انگلیس، آلمان یا برزیل داریم از آن استفاده کنیم.

کی‌روش با ذکر خاطره‌ای از مسابقات جام جهانی آفریقای جنوبی گفت: ما (تیم ملی پرتغال) در دومین بازی مقابل تیم کره شمالی قرار گرفتیم بازی در نهایت با نتیجه 7 بر صفر به سود ما تمم شد. من در طول این مسابقه مدام نیمکت کره را نگاه می‌کردم و حواسم به چهره همکارانم در این تیم معطوف بود. به محض اینکه بازی تمام شد به سمت نیمکت کره رفتم و سرمربی آنها را در آغوش کشیدم، چرا که پشت آن چهره یک ملت و کشور بود که با این نتیجه غرورش دچار خدشه شد.

وی افزود: وقتی تیم ملی ایران به جام جهانی صعود می‌کند نمی‌خواهم جای کره شمالی باشم و غرور بازیکنانم همانند غرور بازیکنان کره بشکند. صعود به جام جهانی می‌تواند ریسک بزرگی برای ما داشته باشد و ما مقابل حریفان قدرتمند شکست سنگینی بخوریم اما باید از همین الان جلوی آن را بگیریم.

سرمربی تیم ملی در پاسخ به این سئوال که آیا به استفاده از مربیان جوان در کنار خود و آموزش آنها اعتقاد دارد یا نه گفت:‌ قطعا همینطور است. البته برخی فکر می‌کنند در توسعه فوتبال باید گام‌های جادویی برداریم در حالی که آنها نمی دانند نمی‌شود با جادو کاری انجام داد. بزرگترین اشتباه باشگاه‌ها و فدراسیون این است که تمام داشته‌‌های خود را در یک سبد قرار می‌دهند. گاهی ممکن است یک باشگاه برای خرید یک مهاجم خوب خارجی هزینه‌های زیادی انجام بدهد و ‌مسئولان این باشگاه فکر کنند که دیگر کار تمام شده است. این بزرگترین دروغ و خیانتی است که می‌توان در ورزش انجام داد که تمام داشته‌ها را در یک سبد قرار داد.

کی‌روش با تاکید بر اینکه پیشرفت بدون توجه به عناصر بنیادی به دست نمی‍‌آید، گفت: ما برای پیشرفت به بازیکن خوب نیاز داریم اما اگر مربی، مدیریت و زمین‌‌های خوبی وجود نداشته باشد تعادل به هم می خورد. ما باید به حال و آینده هم توجه داشته باشیم و در تمام قسمت‌ها سرمایه گذاری کنیم که مربیگری بخشی از آن است.

وی افزود: ما به مربیانی احتیاج داریم که ورزش را از رکود خارج کنند و با نظریات خود و همچنین دید باز آن را در مسیر توسعه قرار بدهند. قطعا مربیان وقتی برای استراحت ندارند، چون همیشه تحت فشار مدیران و تماشاگران هستند. آنها اگر ببازند کارشان را از دست می‌دهند. پس باید به آنها توجه ویژه‌ای شود و روی آنها سرمایه گذاری زیادی صورت گیرد.

سرمربی تیم ملی در پاسخ به سئوالی مبنی بر استفاده‌اش از قرص‌های آرامبخش قبل از شروع مسابقات تصریح کرد: من از این قرص‌ها استفاده کرده‌ام، چرا که اگر یک مربی تمرکزش را از دست بدهد به چیزی که می‌خواهد نمی‌رسد. به عنوان مثال یک مربی نمی‌تواند در طول مسابقه نگران پرداخت مالیاتش باشد!

در ادامه برنامه ورزش و مردم عکسی نشان داده شد که در اکثر سایت‌ها و وبلاگ‌های خبری منتسب به کودکی‌های کارلوس کی‌روش است. سرمربی تیم ملی بلافاصله بعد از دیدن این عکس خندید و پاسخ به این سئوال که آیا این چهره را می‌شناسد یا نه؟ گفت:‌ خیر. من در جریان هستم که این عکس در بعضی سایت‌ها وجود دارد اما اشتباه شده است. این فرد من نیستم!

کی‌روش در خصوص فرگوسن سرمربی تیم منچستر یونایتد و فعالیتش در این تیم گفت:‌ فرگوسن انسان خوبی است و شخصیت فوق‌العاده‌ای دارد. من 6 سال شبانه روز در کنار او بودم و چیزهایی می‌دانم که اکثر مردم درباره او نمی‌دانند. او انسانی به شدت شوخ طبعی است که این بهترین دارو در فوتبال است.

وی در خصوص آدامس خوردن فرگوسن هم گفت: برای اینکه ذهن و مغز یک مربی در طول مسابقه کار کند، به قند آدامس نیاز دارد!

سرمربی تیم ملی در پاسخ به سئوالی مبنی بر اینکه فرگوسن تا چند سال دیگر در منچستر یونایتد سرمربی می ماند؟ تاکید کرد: اگر شما بتوانید به من بگویید تا بی‌نهایت چقدر فاصله است من هم به شما می‌گویم که او تا چه سالی در منچستر می‌ماند!

یکی از قسمت‌های جالب برنامه وقتی بود که کی‌روش درباره مورینیو اظهارنظر کرد. او در باره سرمربی پرتغالی رئال مادرید گفت: مورینیو شخصیت خاصی دارد که یا باید از او متنفر باشید و یا عاشقش. بیشتر مربیان ادبیات او را متوجه نمی‌شوند و در مقابل او هم صحبت‌های مربیان دیگر را متوجه نمی‌شود.

کی‌روش در خصوص اینکه سبک بازی کدام یک از دو تیم رئال مادرید و بارسلونا را می پسندد، گفت: من مدتی سرمربی رئال مادرید بودم. وقتی شما در تیمی کار می کنید آن را برای همیشه در قلب خود خواهید داشت. اما انکار نمی‌کنم که برای تیم بارسلونا احترام زیادی قائل هستم. باید از این تیم به خاطر فوتبالی که بازی می‌کند تشکر کرد.

وی در پاسخ به سئوال دیگری مبنی بر اینکه دلیل موفقیت بارسا به گواردیولا مربی این تیم بر می‌گردد یا بازیکنان آن، یادآور شد: این سئوال جالبی است و خوشحالم که آن را مطرح کردید. شکی نیست که هم پپ و هم بازیکنان نقش کلیدی در نتایج بارسا دارند ولی این تیم فوق‌العاده حاصل کاری نیست که یک یا دو سال انجام شده باشد. بازی‌ای که بارسا ارائه می‌کند به سال‌ها قبل برمی‌گردد. یعنی زمانی که برخی از بازیکنان این تیم از 9 سالگی به آکادمی بارسا رفتند. فوتبالی که ما در حال حاضر از بارسلونا می‌بینیم بیشتر به ارکستر سمفونیک شبیه است تا فوتبال.

سرمربی تیم ملی یادآور شد: این همانند کاری است که ما در سال 1982 در پرتغال انجام دادیم که حاصل آن هم پرورش بازیکنان و به وجود آمدن یک نسل طلایی در فوتبال بود.

کی‌روش با اشاره به دوران حضورش در رئال مادرید گفت: وقتی من سرمربی این تیم بودم شکست بارسلونا خیلی راحت بود. در واقع ما آنقدر قوی بودیم که این تیم را راحت شکست می‌دادیم و بد از مسابقه این بازیکنان بارسلونا بودند که داور را مقصر نتایج می دانستند. اما این قضیه الان برعکس شده است و این بازیکنان رئال هستند که به داور انتقاد می‌کنند. به نظر من بارسلونا شایستگی صعود به فینال جام حذفی را داشت.

کی‌روش با تاکید بر اینکه یک سرمربی و یک فدراسیون فوتبال نباید فقط به فکر امروز باشد خاطرنشان کرد: ما باید یک میراثی برای نسل‌های آینده از خود برجای بگذاریم. در فوتبال دو نوع مربی وجود دارد. یک دسته که فقط دوست دارند امروز پیروز شوند و کاری به گذشته و آینده ندارند. گروه دوم هم مربیانی که مثل من فکر می‌کنند و به آینده هم توجه دارند.

وی یادآور شد: من وقتی با تیم ایران قرارداد بستم گفتم که باید میراثی از خودم بر جای بگذارم و وقتی مربی بعدی جای من آید احساس کند تغییراتی ایجاد شده است. این مربی هم باید از خودش میراثی برای مربیان بعد از خود بر جای بگذارد تا آیندگان بفهمند که تغییرات مثبتی در تیم ایجاد شده است.

سرمربی تیم ملی در خصوص اینکه از کدام تیم یا طرز فکر کدام مربی در لیگ برتر ایران خوشش می‌آید گفت: این یک سئوال شخصی است که من نمی‌توانم به آن جواب بدهم. شاید تفسیری که از حرف من بشود درست نباشد. من برخی از تیم‌هایی را می‌بینم که در لیگ دچار افت و خیر می‌شوند اما در یک نکته از تمامی مربیان حمایت می‌کنم و آن این است که با این زمین‌ها فوتبال ایران به جایی نمی‌رسد.

کی‌روش تاکید کرد: کیفیت زمین‌های فوتبال در ایران بسیار پایین است و این مسئله بازیکنان تکنیکی که در تیم های مختلف وجود دارند را دچار مشکل می کند.

وی تصریح کرد: نه فقط زمین‌های بازی که باید زمین‌های تمرین هم هموار و با کیفیت باشد. در حال حاضر توپ در زمین‌های فوتبال ایران آنقدر بالا و پایین می‌پرد که انگار به آن برق وصل شده است!

کی‌روش با طرح این سئوال که با زمین‌های ناهموار خرید بازیکنان برزیلی چه توجیهی دارد؟ ادامه داد: وقتی این بازیکنان نمی‌توانند با توپ در زمین کار کنند چرا باید آنها را به خدمت گرفت. ‌زمین‌های فوتبال مثالی است از آن چیزی که باید در این ورزش سرمایه گذاری شود. اگر شما هزینه‌های زیادی برای بازیکنان انجام بدهید اما زمین نداشته باشید به چه دردی می خورد.

سرمربی تیم ملی خطاب به مجری برنامه ورزش و مردم که رئیس فدراسیون هاکی هم هست، خاطرنشان کرد: به عنوان مثال اگر شما مربیان تحصیل کرده را وارد هاکی کنید اما چوب هاکی نداشته باشید چکار می کنید؟ آیا می توانید از جارو به جای چوب هاکی استفاده کنید و ‌آن وقت توقع پیشرفت هم داشته باشید؟!

در قسمتی از برنامه صحبت‌های پرویز مظلومی سرمربی استقلال تهران و انتقاد او از اختیارات بیش از اندازه کی‌روش پخش شد. مظلومی کی‌روش را متهم کرد که اختیارات زیادی دارد و به همین خاطر توانسته است حتی سرپرستی را از چارت تیم ملی حذف کند.

سرمربی تیم ملی بعد از شنیدن صحبت های مظلومی در حالیکه به نظر می‌رسید عصبانی است، گفت: من بارها پیش از این هم گفته بودم که مربیان نباید در مطبوعات علیه تصمیمات من صحبت کنند. هر کسی در این خصوص صحبت می‌کند باید مسئولیت حرف‌هایش را بپذیرد. مظلومی گفت من سرپرستی را از چارت تیم ملی حذف کرده‌ام. او باید حواسش را جمع کند چرا که اشتباه می‌کند.

کی‌روش گفت: من سرپرستی از تیم ملی حذف نکرده ام. اول اینکه آنقدر اختیار ندارم که چنین کاری انجام بدهم و دوم اینکه کفاشیان می‌تواند شهادت بدهد که عباس ترابیان خودش از سرپرستی تیم ملی استعفا داد. در حیطه وظایف من نیست که دلایل استعفای ترابیان را توضیح بدهم.

وی افزود: آن چیزی که کفاشیان به من گفت اینکه ارتباط کادر فنی مستقیم با فدراسیون برقرار می‌شود. بعد از استعفای ترابیان، کفاشیان شخصی را برای سرپرستی تیم ملی منصوب نکرد. به همین خاطر در چارت جدید یک مدیر اجرایی و یک مدیر هم برای تیم در نظر گرفتیم.

سرمربی تیم ملی در واکنش به این صحبت مظلومی که گفته بود وقتی یک تیمی پیروز می‌شود چند پدر دارد اما وقتی می‌بازد یک پدر دارد، گفت: مظلومی جمله‌ای از مورینیو گفت و حالا من هم به او جمله‌ای می‌گویم تا در ذهنش بماند. وقتی تیم من می‌بازد من هم پدر آن شکست هستم و باید آن را برعهده بگیرم.

کی‌روش درباره برنامه تیم ملی در اسفند ماه و بازی دوستانه با اردن هم تصریح کرد: وقتی من سرمربی تیم ایران شدم فدراسیون یک هدف اصلی برای من ترسیم کرد و آن هم صعود به جام جهانی بود. آنها اصلا به من نگفتند قهرمان جام جهانی شویم یا به فینال صعود کنیم. مهمترین مسئله همان صعود تیم ملی بود. مشکل این است که برخی افراد نمی‌دانند صعود به جام جهانی چه زمانی محقق می‌شود. آنها فکر می کنند قرار است در سال 2014 به جام جهانی برویم در حالی که به نظر من کار صعود ما به جام جهانی در ژوئن 2012 مشخص می‌شود. برای همین است که برخی از ما انتقاد می کنند.

وی افزود: اردیبهشت ماه سال آینده ما سه بازی حساس و 9 امتیاز تعیین کننده خواهیم داشت و امیدوارم بتوانیم به این هدف مان برسیم.

کی‌روش در بخش پایانی صحبت‌هایش پاسخ سئوالات یک کلمه‌ای به این گونه داد:

اسپانیا: احساس ناراحتی از شکست برابر این تیم در جام جهانی

عباس ترابیان: شخصی که مرا به ایران و تیم ملی آورد و احترام زیادی برای او قائلم

بلاژوویچ: مربی فوق‌العاده و دوست خوب

خسرو والی‌زاده: ذهن من در نظرات

پروین: احترام زیادی برای او قائلم

علی کفاشیان: دوست بسیار خوب و بیشتر از یک رئیس

رونالدو: بازیکن من در مچستر و پرتغال

پرتغال: کشورم

‌جام جهانی: رویا و ماموریت من در ایران