هیئت سیاسی اقتصادی آمریکا در لیبی/ راههای توسعه روابط بررسی شد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری الشرق الاوسط، یک هیئت بلندپایه آمریکایی شب گذشته در طرابلس با نخست وزیر لیبی دیدار کرد.



"توماس آر" معاون امور منابع وزارت امور خارجه آمریکا و نیل استفان معاون وزیر امور خزانه داری این کشور از اعضای مهم این هیئت به شمار می روند که در حال دیدار با مقامات جدید لیبی هستند.



در دیدار این هیئت بلندپایه و نخست وزیر لیبی که معاون وی و همچنین سفیر آمریکا در طرابلس حضور داشتند، افقهای همکاری میان لیبی و آمریکا و راههای تقویت روابط دوجانبه مورد بحث و تبادل نظر قرار گرفت.

