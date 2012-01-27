سه دستگاه جدید کشاورزی در اصفهان رونمایی شد

به گزارش خبرگزاری مهر، ماشین نشاکار نیمه خودکار پیاز، ماشین گودال کن هیدرولیکی استوانه ای و دستگاه کاهنده سرعت تراکتور MF-285 برای تأمین سرعت های خزشی سه اختراع جدیدی بودند که در نمایشگاه، در معرض دید بازدیدکنندگان قرار گرفت.

مسئول بخش پژوهش فنی-مهندسی مرکز تحقیقات کشاورزی استان اصفهان در این زمینه در جمع خبرنگاران و در حاشیه نمایشگاه گفت: دستگاه نشاکار نیمه خودکار پیاز هزینه زمان مورد نیاز برای عملیات کاشت را به یک پنجم کاهش می دهد. همچنین امکان کاشت تعداد 700 تا 800 بوته در هکتار را برای کشاورزان فراهم می سازد.

اورنگ تاکی با بیان اینکه این دستگاه کیفیت محصولات را نیز افزایش می دهد، اعلام داشت: با استفاده از این دستگاه همه غده ها در اندازه یکسان رشد می کنند و پیش رس می شوند.

وی هزینه تحقیقاتی این دستگاه را 25 میلیون تومان عنوان و افزود: این هزینه در اشل صنعتی کاهش می یابد.

تاکی کابرد دستگاه گودال کن هیدرولیکی استوانه ای را جایگذاری کود اطراف درختان ذکر کرد و ادامه داد: دستگاهی که پیش از این استفاده می شد وارداتی بود و کاربردی ضعیف داشت اما دستگاه ساخته شده در داخل، مشکلات نمونه های خارجی را ندارد.

مسئول بخش پژوهش فنی-مهندسی مرکز تحقیقات کشاورزی استان اصفهان با اشاره به دیگر اختراع این مرکز(دستگاه کاهنده سرعت تراکتور) با اعلام این که تراکتورهای ساخت کشور فاقد کاهنده سرعت هستند، گفت: دستگاه کاهنده سرعت تراکتور MF-285 با نصب در جعبه دنده این ماشین، سرعت آن را در حد خزشی کاهش می دهد.

گفتنی است رونمایی از این سه دستگاه جدید که در سطح ملی بی نظیر است در حالی در حاشیه این نمایشگاه صورت گرفت که در مراسم افتتاحیه، مسئولان بر ضعف تکنولوژی کشور و اثرات این نقیصه بر بازدهی تولید و درآمدزایی اقتصاد کشاورزی و نیز کاهش توان رقابتی کشور اتفاق نظر داشتند و متخصصان استان اصفهان از بستر نمایشگاه، دستگاه های ابداعی خود را به صنعت کشاورزی کشور تقدیم کردند.