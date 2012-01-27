فیلمهای جشنواره فجر در البرز سه بار اکران می شود/ آغاز جشنواره از 17 بهمن

ابراهیم گله دارزاده در گفتگو با خبرنگار مهر از آغاز به کارجشنواره بین المللی فیلم فجر در البرزاز 17 تا 24 بهمن خبر داد و لیستی از فیلم هایی که حضور آنها برای اکران جشنواره بین المللی فجر در دبیرخانه مذکور قطعی شده است را برشمرد.

وی ادامه داد: فیلمهای رضا هرگز نمی خوابد به کارگردانی رضا عطاران، ضدگلوله به کارگردانی مصطفی کیایی، آمین خواهیم گفت به کارگردانی سامان سالور، نارنجی پوش به کارگردانی داریوش مهرجویی، تلفن همراه رئیس جمهور به کارگردانی علی عطشانی پذیرایی ساده به کارگردانی مانی حقیقی، برف روی کاج به کارگردانی پیمان معادی، بوسیدن روی ماه به کارگردانی همایون اسعدیان، بیداری فرزاد موتمن، پل چوبی محمد مهدی کرم پور فیلمهای جشنواره را تشکیل می دهند.

فیلمهای برگزید سه بار در البرز اکران می شوند

گله دار زاده گفت: هرکدام از فیلم های برشمرده سه اکران را در استان البرز خواهند داشت و لیست فیلم های ارائه شده همگی در سینما ساویز اکران خواهد شد؛ مضاف بر اینکه در صدد هستیم از هر سه اکران یک اکران با حضور دست اندرکاران و بازیگران آن فیلم در استان البرز اکران شود.

وی افزود: در حاشیه جشنواره بین المللی فیلم فجر برای مخاطبان استان البرز نیز کارت های داوری درنظرگرفته ایم که با تکمیل پرسشنامه ای در خصوص فیلم و... به عنوان داوری مخاطب از فیلم ، بازیگرو فیلمنامه هایی که مخاطبان البرز به آن رای داده اند تقدیر خواهد شد.

گله دار زاده ادامه داد: معیار انتخاب فیلم و.. بر اساس معیار های تخصصی جشنواره نیست و ملاک برای ما سلایق مخاطبان البرزی خواهد بود.

اختتامیه سی امین جشنواره بین المللی فیلم فجر نیز ساعت 15 آن در سال صابر برگزار خواهد شد.

جایگاه ویژه برای خبرنگاران

معاون هنری سینمایی ارشاد البرز در ادامه به اختصاص جایگاه ویژه برای خبرنگاران همزمان با آغاز به کارجشنواره نیز خبر داد و گفت: درصدد هستیم همانند پایتخت همزمان با اکران فیلم ها مکانی را نیز برای حضور اهالی رسانه برای پوشش برنامه ها در نظر بگیریم.