ادعای ربایندگان مهندسان ایرانی مضحک است/ استقبال از آزادی دو تبعه کشورمان

وابسته مطبوعاتی سفارت جمهوری اسلامی ایران در دمشق در گفتگو با خبرنگار مهر در واکنش به اظهارات ابوسیان یکی از افراد گروه مسئول ربایش 7 نفر از مهندسان ایرانی شاغل در نیروگاه جندر در شهر حمص سوریه که از طریق شبکه الجزیره مباشر پخش شد ضمن تکذیب قاطع اتهامات وارد شده به مهندسان ایرانی ادعای وابستگی این مهندسان به نیروهای مسلح ایران را کذب محض عنوان کرد.

وی دلایل ارائه شده از سوی نماینده ربایندگان را بی اساس دانست.

وابسته مطبوعاتی سفارت ایران با اشاره به اینکه استدلال سخنگوی ربایندگان این است که در گذرنامه مهندسان ایرانی ربوده شده امضای معاون نیروی انتظامی ایران آورده شده و بر این اساس این افراد نظامی هستند این ادعا را مضحک خواند و اظهار داشت: چنانچه این استدلال مورد قبول باشد 70 میلیون ایرانی که دارای گذرنامه هستند و طبق قانون صدور گذرنامه امضای معاون نیروی انتظامی در گذرنامه های آنان ثبت شده همگی نظامی هستند!

وی با اشاره به لغو روادید بین دو کشور نیز اظهار داشت: تردد اتباع ایرانی و سوریه بین دو کشور نیازی به روادید نداشته است و طی ماههای گذشته هزاران ایرانی به منظور زیارت و بازدید از اماکن سیاحتی و زیارتی وارد سوریه شده اند در این راستا مهندسان مذکور نیز نیازی به اخذ ویزا نداشته اند.

وابسته مطبوعاتی سفارت جمهوری اسلامی با ابراز خرسندی از تصمیم ربایندگان برای آزادی دو تن از 7 مهندس ایرانی ربوده شده و با تاکید مجدد بر غیر نظامی بودن ربوده شدگان با اشاره به خدماتی که این افراد از خلال تاسیس و راه اندازی نیروگاه برق در این کشور به شهروندان سوری ارائه کرده اند خواستار آزادی هر چه سریعتر این افراد بیگناه شد.

وی در پایان شایعات مربوط به مشارکت نیروهای نظامی ایران در حوادث سوریه را شدیدا تکذیب کرد و سیاست ایران را در راستای کمک به توقف هر چه سریعتر خشونت ها و آغاز گفتگو میان کلیه طرفها در این کشور را مورد اشاره قرار داد.