مشکلی در اقتصاد کشور نداریم/ برخی دنبال اخلال در بازار ارز و سکه هستند

به گزارش خبرگزاری مهر، محمود احمدی نژاد در آیین افتتاح 14پروژه عظیم صنعتی، معدنی و عمرانی در مجتمع مس سرچشمه کرمان گفت: تغییرات اخیر در بازار سکه و ارز کاملا کاذب است و عده ای سعی دارند با روندی که به وجود آمده سود ببرند.

وی تصریح کرد: اگر مردم ارز بخواهند بانک مرکزی می تواند به راحتی ارز مورد نیاز مسافرت، تجارت و بقیه امور را در اختیار مردم بگذارد زیرا ذخیره کافی ارزی در کشور وجود دارد.



رئیس جمهور ادامه داد: هم اکنون 90 میلیارد دلار ذخیره ارزی از محل فروش نفت داریم و 32 میلیارد دلار نیز از صادرات غیر نفتی نصیب کشور می شود و در مجموع 135 کیلیارد دلار صادرات داشتیم و در مقابل در 9 ماه گذشته 44 میلیارد دلار واردات داشتیم که احتمالا تاپایان سال به 60 میلیارد دلار می رسد.



احمدی نژاد افزود: این آشفتگیهای اخیر در بازار ارز و سکه کار عده ای دلال است که از خلاء های قانونی استفاده کرده اند و برخی اشتباهاتی که صورت گرفته است در این امر تاثیر گذاشته است از جمله اینکه ارز برای سرمایه گذاری در اختیار برخی افراد قرار گرفته اما آنها بجای سرمایه گذاری و واردات کالا آنها را در جیب گذاشته اند و در بازار اخلال کرده اند.



وی افزود: این امر نتیجه بی اخلاقی است درحالی که سکه براساس قیمت جهانی قیمتی معادل 500 تا 600 هزار تومان دارد عده ای آماده اند سکه ها را احتکار کرده اند و الان با افزایش قیمت دارند سود می برند اما در این اوضاع ندیدم کسی یا دستگاهی این مسئله را پیگیری کنند و فقط می گویند دولت دلالها را جمع کند.



وی با بیان اینکه هیچ مشکلی در اقتصاد کشور وجود ندارد گفت: چه کسی گفته اقتصاد ما وابسته به ارز است ما هم اکنون با تمام این بد اخلاقی ها هیچ مشکلی در اقتصاد نداریم و کار را حتی یک ساعت هم تعطیل نکرده ایم.



رئیس جمهور با اشاره به بد اخلاقی در بازار سکه و ارز گفت: این کارها نه شرط اصولگرایی است نه اصلاح طلبی و نه شرط ایرانی بودن. وی با اشاره به اینکه مشکل اخیر مقطعی است و به زودی همه چیز به حالت عادی باز خواهد گشت.

