به گزارش خبرگزاری مهر، دبیرخانه چهارمین جشنواره داستان انقلاب اعلام کرد: از مجموع 370 اثر ارسالی به دبیرخانه جشنواره داستان انقلاب، 130 اثر به مرحله دوم بخش‌های نوجوان و بزرگسال راه یافته است و هم‌اکنون داوری نهایی این جشنواره به مراحل پایانی خود نزدیک می‌شود که در مجموع 6 برگزیده برای بخش بزرگسال (داستان کوتاه و رمان) و 6 برگزیده در بخش نوجوان (داستان کوتاه و رمان) خواهیم داشت.

داوری بخش نوجوان چهارمین جشنواره داستان انقلاب به عهده حمید گروگان، خسروباباخانی و سمیرا اصلانپور بوده است. همچنین در بخش بزرگسال، حمیدرضا شاه‌آبادی، محمد مهدوی شجاعی و مصطفی جمشیدی، داوری این دوره را به عهده داشته‌اند.

مراسم اختتامیه و اهدای جوایز روز دوشنبه 24 بهمن ماه در تالار سوره حوزه هنری واقع در خیابان سمیه نرسیده به پل حافظ برگزار می‌شود.