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۷ بهمن ۱۳۹۰، ۱۱:۲۹

داوری چهارمین جشنواره داستان انقلاب هفته آینده تمام می‌شود

داوری چهارمین جشنواره داستان انقلاب هفته آینده تمام می‌شود

دبیرخانه چهارمین جشنواره داستان انقلاب از پایان داوری بخش«نوجوان» در دهم بهمن ماه و پایان داوری بخش بزرگسال در دوازدهم بهمن خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر، دبیرخانه چهارمین جشنواره داستان انقلاب اعلام کرد: از مجموع 370 اثر ارسالی به دبیرخانه جشنواره داستان انقلاب، 130 اثر به مرحله دوم بخش‌های نوجوان و بزرگسال راه یافته است و هم‌اکنون داوری نهایی این جشنواره به مراحل پایانی خود نزدیک می‌شود که در مجموع 6 برگزیده برای بخش بزرگسال (داستان کوتاه و رمان) و 6 برگزیده در بخش نوجوان (داستان کوتاه و رمان) خواهیم داشت.

داوری بخش نوجوان چهارمین جشنواره داستان انقلاب  به عهده حمید گروگان، خسروباباخانی و سمیرا اصلانپور بوده است. همچنین در بخش بزرگسال، حمیدرضا شاه‌آبادی، محمد مهدوی شجاعی و مصطفی جمشیدی، داوری این دوره را به عهده داشته‌اند.

مراسم اختتامیه و اهدای جوایز روز دوشنبه 24 بهمن ماه در  تالار سوره حوزه هنری واقع در خیابان سمیه نرسیده به پل حافظ برگزار می‌شود.

کد مطلب 1518091

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