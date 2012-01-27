به گزارش خبرگزاری مهر، هدایتالله ادیبنیا با بیان اینکه مراحل اولیه اجرای برنامه پزشک امین با موفقیت سپری شده است، اظهار داشت: در بازدید از استان گیلان و بررسی میزان پیشرفت اجرای این برنامه اشکالات نرمافزاری شناسایی و برطرف شد تا با اجرای موفقیتآمیز برنامه مذکور در این استان، زمینه اجرای آن در دو استان دیگر تا پایان سال فراهم شود.
وی با اشاره به آمار خوب ثبتنام روزانه در استان گیلان اظهار داشت: به دنبال جلسات متوالی و بر اساس مطالعه آییننامه، صاحبنظران معتقدند اگر قرار است گامی در عرصه سلامت کشور برداشته شود در تحقق و انجام این حرکت بزرگ نهفته است.
ادیبنیا همچنین اتحاد و انسجام در اجرای برنامه پزشک امین را ویژگی بارز تیم کاری استان گیلان برشمرد و عنوان کرد: با اجرای فاز عملیاتی این برنامه شاهد به نتیجه رسیدن تلاشها و زحمات همکاران تأمیناجتماعی استان گیلان هستیم.
نظر شما