قندیل یخ در حوزه های آبی گلستان

به گزارش خبرنگار مهر، سردی هوا درهفته گذشته و ناپایداری هوا موجب ایجاد قندیل های یخی در رودخانه ها و آبشارهای استان گلستان شده است.

ایجاد قندیل های یخی در حوزه های آبی استان، مناظر زیبا و چشم نوازی را در مناطق مختلف استان ایجاد کرده است.

بارش برف در مناطق کوهستانی و روستایی، جاذبه های دیدنی را موجب شده و سبب شد تا برخی از گلستانیها در روزهای تعطیل به دامن طبیعت پناه برند.

گلستان با داشتن جاذبه های فراوان از جمله ارتفاعات کوهستانی و جنگل های خزری بهشتی برای طبیعت گردان و گردشگران در تمام فصول سال از جمله پاییزه و زمستان است.

هرچند بهره گیری مناسبی از گردشگری فصل سرما در استان صورت نگرفته است به تاکید کارشناسان باید از جذابیت های گردشگری زمستانه و پاییزه در این استان برای جذب و اقامت گردشگری بهره گرفت و روی آن برنامه ریزی کرد.

به گفته کارشناسان، پتانسیل ورزش های زمستانی در گلستان در سطح بالایی است و ارتفاعاتی نظیر توسکستان، دراز نو، سیاه مرز کوه و وجود جنگل های خزری و سواحل دریای خزر از جمله ظرفیتها برای توسعه توریسم زمستانه است.

از طرفی وجود برف فراوان همراه با آسمان آفتابی که به ندرت می توان این شرایط را در اروپا پیدا کرد موجب شده است که گلستان به عنوان یکی از مهم ترین کانون های طبیعت گردی زمستانی، توان بالقوه ای را برای طرح در عرصه جهانی داشته باشد.

وجود آبشارهای طبیعی، زیبا و رویایی، گلستان را به استان آبشاران در کشور و منطقه مبدل کرده به طوریکه نظیر آن در کمتر گوشه ای از جهان می توان دید.

آبشارهای زیبا و طبیعی علی آباد، خان ببین با آبشاران معروف و زیبای شیرآباد و کبودوال و نوار پهن جنگلی آزادشهر مجموعه زیبا در دل جنگل‌های منطقه است و نظیر آن را در کمتر نقاط ایران می‌توان یافت و این همه زیبایی بهترین هدیه زمین به عاشقان طبیعت است که پذیرای مسافران در تمام فصول سال است.

بنابر اعلام هواشناسی و ستاد مدیریت بحران گلستان، دمای هوا استان طی روزهای آینده تا 10 درجه کاهش می یابد، براساس اخطاریه و اطلاعیه ارسالی از سازمان مدیریت بحران کشور و اداره کل هواشناسی استان با توجه به ورود سامانه ناپایدار به استان از بعد از ظهر شنبه، به تدریج استان گلستان تحت تاثیر سامانه بارش زا قرار می گیرد.

این سامانه موجب وزش باد، افزایش ابر، بارش برف و باران و مواج شدن دریا خواهد شد.

این ناپایداری تا دوشنبه هفته آینده تدوام داشته و دمای هوا با کاهش محسوسی 5 تا 10درجه روبرو خواهد شد.

همچنین در این گزارش آمده است با توجه به شرایط جوی یاد شده علاوه بر احتمال وقوع سیلاب و گرفتگی معابر، به واسطه یخبندان و بارش برف اختلال در تردد جاده ای دور از انتظار نیست.