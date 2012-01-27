ثبت اولین تصویر سه بعدی از یک تک پروتئین

به گزارش خبرگزاری مهر، ساختار پروتئینها با نحوه عملکرد و یا نقص عملکرد آنها ارتباط مستقیمی دارد با این همه بررسی دقیق این عملکرد در علوم بهداشتی و پزشکی بسیار دور از دسترس باقی مانده بود. از این رو محققان لابراتوار لارنس برکلی با ایجاد تغییراتی در میکروسکوپ الکترونی خود توانستند جزئیاتی بسیار دقیق و فراتر از آنچه سازنده میکروسکوپ در نظر گرفته بود را از پروتئینها دیده و اولین تصاویر سه بعدی با وضوحی بسیار بالا که تمامی ساختار آن را آشکار می سازد را از یک تک پروتئین به ثبت برسانند.

دسته بندی شکل و ساختار پروتئینها در حال حاضر به ویژه برای شرکتهای داروسازی یکی از علوم رایج به شمار می رود، اما این کار اغلب بسیار دشوار است زیرا نیازمند تحلیل هزاران هزار مولکول است و دستیابی به چنین وضوح بالایی برای تحلیل تک مولکولها بسیار دشوار است.

محققان لابراتوار لارنس برکلی باایجاد تغییراتی در میکروسکوپ الکترونی و ایجاد سیستمی جدید به نام "پرتونگاری مقطعی تک ذره ای" یا IPET توانستند جزئیات زیادی را از ساختار پروتئینها آشکار سازند. این تصاویر جدید کمی کدر هستند اما به اندازه ای شفافیت دارند که بتوان با استفاده از آنها ساختار پروتئین را تعیین کرد.

در عین حال این محققان با ایجاد شیوه ای نوین برای حفظ نمونه های مورد بررسی در دمای بسیار پایین با منجمد کردن آنها در نیتروژن مایع در دمای منفی 292 درجه توانستند در عرض چند ساعت صدها تصویر را از نمونه پروتئین به ثبت برسانند.

بر اساس گزارش بی بی سی، با ترکیب این عکسهای متنوع تصویری سه بعدی با قابلیت بزرگنمایی و بالا بردن وضوح تصویری به وجود آمد. این تصویر بهترین تصویر ساختاری از یک تک پروتئین است که تا کنون به ثبت رسیده است، تصویری که می تواند در تحقیقات دارویی و درک فعالیتهای دقیق پروتئینی نقشی به سزا داشته باشد.