احداث نیروگاه خورشیدی 20 کیلوواتی در دانشگاه شهید چمران اهواز

به گزارش خبرنگار مهر، علیرضا زراسوندی در این باره اظهار داشت: با حمایت‌های صورت گرفته از سوی معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری 10 دانشگاه کشور برای احداث نیروگاه خورشیدی انتخاب شدند که با اعلام آمادگی رسمی رئیس دانشگاه شهید چمران اهواز، این دانشگاه نیز برای این منظور انتخاب شد.

وی افزود: پس از انجام مراحل اداری و در اختیار نهادن اعتبار لازم از سوی معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری، مناقصه انجام و مشاور و پیمانکار این پروژه انتخاب شدند.

زراسوندی محل احداث این نیروگاه خورشیدی را نزدیک دانشکده مهندسی اعلام کرد و ادامه داد: خوشبختانه فاز اجرایی این طرح با پیشرفتی قابل قبول در حال اجراست.

معاون پژوهشی و فناوری دانشگاه شهید چمران اهواز اظهار امیدواری کرد که نیروگاه خورشیدی دانشگاه علاوه بر تامین برق دانشکده مهندسی بتواند به عنوان یک سایت مطالعاتی برای دانشجویان رشته‌های مختلف و مرتبط با این دانشکده مورد استفاده قرار گیرد.

به گفته این مقام مسئول دانشگاه شهید چمران اهواز، نیروگاه خورشیدی مذکور دارای واحدهای کنترل و مونیتورینگ است که میزان برق تولیدی را به صورت آنلاین (لحظه‌ای) گزارش می‌دهد.