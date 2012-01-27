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۷ بهمن ۱۳۹۰، ۱۱:۵۵

صدر عنوان کرد:

فقط 15 تا 20 درصد ایرانیها ورزش می کنند

فقط 15 تا 20 درصد ایرانیها ورزش می کنند

رئیس کل سازمان نظام پزشکی گفت: در حال حاضر تنها 15 تا 20 درصد مردم کشور ورزش همگانی را جزء برنامه های اصلی زندگی خود قرار داده اند.

به گزارش خبرنگار مهر، دکتر سید شهاب الدین صدر در آیین گشایش دومین دوره مسابقات ورزشی قهرمانی جامعه پزشکی کشور با اشاره به جمعیت 220 هزار نفری عضو این سازمان گفت: شغل طباطبت از جمله مشاغل سخت و پر استرس است که فعالیت شبانه روزی را طلب می کند بنابراین توسعه ورزش و روحیه شادابی در بین اعضای جامعه پزشکی  از ضرورت ها و الویتهای سازمان نظام پزشکی است.

وی افزود: سازمان نظام پزشکی کشور تلاش می کند برنامه های گسترده تر و متنوع تری در این حوزه ارائه کند.

صدر با اشاره از استقبال کم سابقه اعضای جامعه پزشکی از برنامه های ورزشی گفت: حضور تیم سازمان نظام پزشکی در لیگ برتر دو رشته ورزشی نتیجه استقبال اعضای نظام پزشکی و همکاری این سازمان بوده است.

وی با تاکید بر اهمیت توسعه فضاهای ورزشی، تربیت نیروی انسانی متخصص و افزایش اعتبارات و برنامه ریزی ها در حوزه تربیت بدنی اظهار کرد: سرانه کشور از نظر فضاهای ورزشی در حال حاضر 7/0 مترمربع است که این مقدار باید به حدود دو مترمربع افزایش یابد لذا هر مقدار که سازمانها و دستگاههای مختلف در توسعه این فضاها همکاری کنند منجر به بهبود سرانه فضای ورزشی کشور می‌شود.

صدر اضافه کرد: سازمان نظام پزشکی نیز در حوزه توسعه فضاهای ورزشی برنامه هایی در دست اقدام دارد تا در تهران و شهرستانها سالنهای ورزشی مناسب برای جامعه پزشکی کشور راه اندازی شود.

وی بر ضرورت حمایتهای اعتباری دولت تاکید کرد و گفت: یکی از مشکلات حوزه تربیت بدنی دولتی بودن بسیاری از باشگاههای ورزشی کشور است که رقابت در بخش خصوصی ورزش را امکان ناپذیر می کند هرچه آزاد سازی این باشگاهها  و قراردادن آنها در اختیار مردم بیشتر شود رقابتها در این عرصه منطقی تر خواهد شد و اقشار مختلف مردم می توانند مشارکت بیشتری در ورزش کشور داشته باشند.

نایب رئیس مجلس ادامه داد: ورزش همگانی و ورزشهای قهرمانی نیازمند برنامه ریزیهای دقیق و منظم هستند.

وی با بیان اینکه در حال حاضر تنها 15 تا 20 درصد مردم کشور ورزش همگانی را جزء برنامه های اصلی زندگی شان قرار داده اند، تاکید کرد: این رقم باید به 80 درصد افزایش پیدا کند که لازمه آن فرهنگ سازی و آگاهی بخشی است.

رئیس کل سازمان نظام پزشکی ایران از ورزش به عنوان یک پل ارتباطی بین ملل، اقوام و نژادهای مختلف در دنیای کنونی یاد کرد و گفت: باید از ورزش و فضاهای ورزشی به عنوان یک وسیله ارتباطی و فرهنگی استثنیئی بهترین استفاده را کرد.

وی در پایان اعلام کرد: سازمان نظام پزشکی به عنوان بزرگترین و قدیمی ترین نهاد صنفی کشور آمادگی دارد در عرصه فرهنگ سازی ورزش و ترویج تندرستی تلاش نماید.

کد مطلب 1518104

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