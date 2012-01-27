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۷ بهمن ۱۳۹۰، ۱۲:۳۲

سردار نقدی در جمع خبرنگاران:

شرط عبور از مشکل‌تراشی‌های دشمن/ اوباما با نامه‌اش اعلام شکست کرد

شرط عبور از مشکل‌تراشی‌های دشمن/ اوباما با نامه‌اش اعلام شکست کرد

رئیس سازمان بسیج مستضعفین یکی از راهبردهای جمهوری اسلامی ایران را رسیدن به اقتصاد بدون نفت عنوان کرد و با اشاره به تحریم‌های نفتی ایران گفت: اگر مدیران اجرایی غفلت نکنند و به موقع وظیفه‌شان را انجام دهند تمام مشکلاتی که دشمن می‌خواهد بوجود آورد بدون استثناء قابل پیش‌بینی و قابل حل است.

به گزارش خبرنگار مهر، سردار محمدرضا نقدی پنج‌شنبه شب در جمع خبرنگاران در تالار بزرگ وزارت کشور در خصوص تحریم ها علیه ایران افزود: حال که آنها پیش‌قدم شده‌اند ما استقبال می‌کنیم و این فرصتی برای جمهوری اسلامی است که بتواند به سمت خودکفایی بیشتر پیش رود. اگر کاملاً نفت را قطع کنیم و بخواهیم به صورت جهادگونه وارد عرصه اقتصاد شویم، می‌توانیم راه 20 ساله را دو سه ساله برویم.

وی در پاسخ به سوال خبرنگار مهر مبنی بر اینکه با توجه به تشدید تحریمها علیه ایران آیا اقدامی از سوی جمهوری اسلامی در تنگه هرمز صورت خواهد گرفت، گفت: اصلاً نیازی به این حرف‌ها نیست. اصلاً به این مراتب نمی‌رسد. اروپایی‌ها و آمریکایی‌ها خیلی ضعیف‌ترند، فقط ژست می‌گیرند، بسیار ضعیف‌ترند که بتوانند مشکل بر سر راه مردم ایجاد کنند. هیچ مشکل حل‌نشدنی و هیچ گره گشوده ناشدنی نیست که همه قدرت‌ها هم که جمع شوند بتوانند پیش پای ملت ایران ایجاد کنند حتی در عرصه اقتصادی.

سردار نقدی در پاسخ به سوال دیگری درباره واکنش به تحریم‌های نفتی ایران گفت: تحریم‌کنندگان خیلی کار خوبی می‌کنند. اگر اروپایی‌ها و آمریکایی‌ها آدم‌های جنایتکاری نبودند شبانه‌روز برای این تصمیم‌شان دعای‌شان می‌کردیم. از این کار بهتر برای استقلال کشورمان نیست. خودمان باید این تحریم را بکنیم.

وی در اعلام نظر درباره نامه اوباما افزود: اولتیماتومی که فرمانده ارتش داد باعث شد نامه التماس‌آمیز نوشتند. حالا در مقابل‌شان یک نرمشی شده که در قبال رفت و آمدشان تا وقتی که مصلحت است تعرضی به آنها نشود. اوباما نامه‌های التماس‌آمیزش را از سه طریق فرستاد که هر چه زودتر برسد که به هر حال شکست خود را با همان نامه اعلام کرد و علامت اقتدار ملت ما را رساند. حالا فعلا کسی متعرض‌شان نشده است و البته معنی‌اش این نیست که هر جا هر کاری که بخواهند بکنند.

کد مطلب 1518107

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