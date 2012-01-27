برنامه های فرهنگی هنری دهه مبارک فجر در هرمزگان اعلام شد

به گزارش خبرگزاری مهر، حجت الاسلام علی مریدی زاده با اشاره به تدارک برنامه های ویژه فرهنگی و هنری برای ایام الله دهه مبارک فجر، اظهار داشت: دهه فجر و 22 بهمن مهمترین روز ملی ایرانیان است و در این روز نوزاد انقلاب پس از طی مسیری پر خطر در سال 1357 متولد شد و هم اکنون پس از سی و سه سال این نهال به درختی تناور و سر به فلک کشیده تبدیل شده است.

وی افزود: مهمترین توصیه امام خمینی (ره) این بود که نگذارید انقلاب به دست نا اهلان و نامحرمان بیفتد و برگزاری مطلوب جشن های 10 روزه پیروزی انقلاب مهمترین پیام مردم ایران به نا اهلان و دشمنان است که هر ایرانی تا آخرین قطره خون خود از انقلاب دفاع خواهد کرد.

مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی هرمزگان ادامه داد: دهه فجر بهترین فرصت برای تجدید میثاق با آرمان های انقلاب و معرفی دستاورد های آن به نسل های جوان و آینده مملکت و حتی آزادیخواهان جهان است.

مریدی زاده تصریح کرد: سی و سومین سالگرد پیروزی انقلاب اسلامی ایران با بهار بیداری در کشور های عربی همراه شده است و ضرورت دارد برنامه ریزی مدونی جهت هر چه پر بار تر برگزار شدن جشن های دهه فجر از سوی نهاد های فرهنگی صورت پذیرد.

وی به برگزاری برنامه های دهه فجر در مناطق روستایی و جزایر تاکید کرد و گفت: جشن های دهه فجر باید کاملا رویکردی مردمی داشته باشد و منحصر به شهرهای بزرگ و مرکز شهرستان ها نباشد زیرا این انقلاب به حمایت پا برهنگان و مستضعفان به پیروزی رسیده و ضرورت دارد در برنامه ریزی ها مناطق روستایی و محلات حاشیه ای در اولویت قرار گیرد.

مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی هرمزگان به برنامه های فرهنگی هنری در این ایام اشاره کرد و افزود: همزمانی برگزاری نهمین نمایشگاه بزرگ کتاب هرمزگان با دهه پیروزی انقلاب بهترین هدیه فرهنگی در این ایام فرخنده به هرمزگانی ها می باشد و همچنین برنامه های متنوعی با همکاری کانون های فرهنگی هنری مساجد ، انجمن های مختلف فرهنگی هنری و ... تدارک دیده شده است.

مریدی زاده به اهم برنامه های دهه فجر اشاره کرد و بیان داشت: تجلیل از مبارزان انقلاب اسلامی ، نمایشگاه عکس انقلاب ، شب خاطره مجاهدان ، افتتاح 120 کانون فرهنگی هنری ، 12 جشن در 12 مسجد ، افتتاح 6 خانه دیجیتال ، جشنواره سراسری سرود انقلاب ، اهداء 10 هزار جلد کتاب ، اجرای زنده موسیقی در نقاط مختلف شهر بندرعباس ، مسابقه نقاشی کودکان ، برگزاری جنگ شادی در 12 محله بندرعباس ، مراسم غبار روبی از گلزار شهداء توسط هنرمندان رشته های مختلف از مهمترین برنامه های اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی در دهه فجر است.

وی یاد آور شد: علاوه بر برنامه های فوق برنامه های متعدد فرهنگی هنری نیز توسط ادارات فرهنگ و ارشاد و اسلامی در کلیه شهرستان ها و جزایر استان هرمزگان برگزار می شود.

برگزاری نخستین جشنواره شعر نماز در حاجی آباد

این جشنواره با حضور مدیر کل فرهنگ و ارشاد اسلامی هرمزگان، فرماندار حاجی آباد و جمعی از شاعران مطرح استان هرمزگان در مجتمع شهید حسن زاده حاجی آباد برگزار شد.

مدیر کل فرهنگ و ارشاد اسلامی هرمزگان در این جشنواره گفت: همه موجودات روی زمین به طریقی مشغول تسبیح خداوند متعال هستند زیرا نماز مهمترین عامل برای یادآوری خداوند وتشکر از نعمات وبرکات است.

علی مریدی زاده افزود: همه هنرمندان رشته های مختلف نیز در آثار خود به روش های مختلف عظمت وبزرگی خداوند متعال را به تصویر می کشند و این نوع آثار برای همیشه در میان مردم ماندگار خواهد شد.

وی ادامه داد: هنرمندی که هنر او در خدمت راه و روش خداوند نباشد ارزشی نخواهد داشت ودر طول تاریخ نیز آثار و هنرمندانی ماندگار وجاودانه شدند که در راه رضای خداوند گام برداشتند.

در ادامه شاعران به قرائت اشعار خود پرداختند و از برگزیدگان تقدیر به عمل آمد.

اردوی عکاسان حرفه ای هرمزگان در بندرلنگه برگزار شد

عکاسان حرفه ای هرمزگان در مدت دو روز برگزاری این اردو به عکاسی از مناظر و طبیعت بکر و معماری بندر لنگه پرداختند و در دوره های آموزشی تئوری و عملی عکاسی بالاخص از زیر دریا شرکت کردند.

سرپرست اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی بندر لنگه در این خصوص گفت: برگزاری این اردو ها سبب بالا رفتن معلومات عکاسان و آشنایی آنها با مناطق مختلف استان هرمزگان می شود.

عقیل کاظمی افزود: ارتقاء سطح عکاسان شهرستان بندر لنگه از دیگر اهداف برگزاری این اردوی دو روزه بود که باعث شد عکاسان بندر لنگه در کنار عکاسان حرفه ای به کسب تجربه بپردازند.

در پایان به درخواست عکاسان مقرر گردید شعبه ای از انجمن عکس استان هرمزگان در بندر لنگه راه اندازی شود.