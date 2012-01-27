به گزارش خبرگزاری مهر، دکتر بهنام پرهیزگار دبیر این همایش با اعلام این مطلب گفت: آیین گشایش این همایش صبح روز شنبه 8 بهمن ماه با حضور مسئولان سازمان نظام پزشکی و مدیران و صاحبنظران حوزه سلامت کشور در سالن همایشهای کتابخانه ملی ایران برگزار خواهد شد.

وی افزود: در ادامه سلسله‌ همایشهای علمی و تخصصی سازمان نظام پزشکی که از اسفندماه سال 89 برگزار شده است، برگزاری همایش سراسری عوامل اجتماعی مؤثر بر سلامت در دستور کار قرار گرفت و با اعلام محورها و فراخوان دریافت مقالات، تا روز اول بهمن‌ماه بیش از 120 عنوان مقاله و پژوهش علمی از سراسر کشور به دبیرخانه این همایش ارسال شد.

پرهیزگار ادامه داد: از میان آثار علمی رسیده، تعدادی از مقالات برتر به صورت سخنرانی در روز همایش ارایه خواهد شد و کلیه مقالات و پژوهش ها در قالب ویژه نامه ای در اختیار مخاطبان قرار می گیرد.

وی به محورهای این همایش اشاره کرد و افزود: نقش دین و معنویت در ارتقاء سلامت جامعه، رابطه بین سلامت و رفاه اجتماعی، مشکلات و آسیبهای روانی - اجتماعی، نقش توزیع عادلانه درآمد و امنیت اقتصادی بر سلامت، الگوی زندگی، تغییرات آن و نقش آن در سلامت، نقش حمایت اجتماعی و توانمندسازی در ارتقاء سلامت، جایگاه سازمانهای مردم نهاد و دولتی در ارتقاء سلامت جامعه، مشارکت اجتماعی و ارتقاء سلامت، نقش مؤلفه‌های اقتصادی - اجتماعی بر سلامت، از جمله محورهای همایش فردا هستند.

پرهیزگار گفت: آموزش بهداشت و ارتقا، سلامت در جامعه، مدارس، دانشگاهها و...، جایگاه بهداشت حرفه‌ای و محیط زیست، عوامل آسیب‌ رسان و مخاطرات سلامت، عوامل اجتماعی تعیین‌کننده بیماریهای واگیر و غیرواگیر و چالشهای نوین سلامت، تغذیه و بهداشت مواد غذایی، نقش آموزش، آگاهی و تحصیلات بر سلامت، سیاستگذاری و برنامه‌ریزی بهداشت و درمان، شهر نشینی سالم (مسکن، ساختارهای شهری، مدیریت شهری و...) و ساز و کارهای کاهش آثار تخریبی رفتارهای پرخطر بر سلامت جامعه ، از دیگر محورهای همایش عوامل اجتماعی موثر بر سلامت هستند.