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۷ بهمن ۱۳۹۰، ۱۳:۰۰

هنرمندان نامی کردستان تجلیل شدند/ جایزه ماملی به کمندی رسید

هنرمندان نامی کردستان تجلیل شدند/ جایزه ماملی به کمندی رسید

سنندج - خبرگزاری مهر: طی مراسمی و به همت یکی از موسسه های غیردولتی از هنرمندان برجسته و نامی کردستان در عرصه های مختلف تجلیل شد.

به گزارش خبرنگار مهر، شامگاه پنج شنبه در مراسم بزرگداشت و تجلیل از هنرمندان نامی کرد که از طرف موسسه خیریه روجیار کردستان و آموزشگاه ماهور برگزار شد، از هنرمندان نامی کردستان در عرصه های مختلف تقدیر و تجلیل شد.

در ادامه این مراسم به برخی از هنرمندان نامی کرد جوایز و تندیس اهدا شد، که در ابتدا "صدیق تعریف" خواننده و آهنگ ساز برجسته کردستانی تندیس موسسه روجیار را دریافت کرد.

رضا رضایی آهنگساز و موسیقیدان، قطب الدین صادقی نویسنده، بازیگر و کارگردان، هادی ضیاالدینی نقاش و مجسمه ساز، محمد ماجد روحانی محقق و نویسنده تندیس نمونه این موسسه را دریافت کردند.

همچنین در ادامه برنامه بیژن کامکار نوازنده و خواننده به نمایندگی از خانواده کامکارها و به دلیل ترویج موسیقی سنتی و معرفی دف تندیس موسسه روجیار را دریافت کرد.

حسین یوسف زمانی نیز یکی دیگر از هنرمندان نامی کردستان که به علت کهولت سن و بیماری نتوانسته بود در مراسم حاضر شود به جای وی برادرش روی سن حاضر شد و تندیس وی را تحویل گرفت.

لازم به ذکر است در ادامه این برنامه برخی از هنرمندان از نحوه برخورد با آنها انتقاد کردند.

این مراسم در مجتمع فرهنگی و هنری فجر سنندج و با حضور و استقبال کثیر مردم این شهر برگزار شد.

در بخش دیگری از این مراسم همچنین خبر اهداء جایزه موسیقی ماملی به عباس کمندی از هنرمندان برجسته کردستانی که چندی قبل در استان اربیل عراق برگزار شد، نیز اعلام شد و استان عباس کمندی مورد تشویق حاضران در این جلسه قرار گرفت.

کد مطلب 1518118

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