تیم فوتبال صبای نوین از سد آرمین قزوین گذشت

به گزارش خبرنگار مهر، بر اساس برنامه اعلام شده از سوی سازمان لیگ آزادگان فدراسیون فوتبال، دیدارهای هفته ششم از دور برگشت مرحله گروهی مسابقات لیگ دسته سوم فوتبال باشگاه های کشور امروز به پایان می رسد اما در یکی از دیدارهای روز دوم هفته شانزدهم، صبای نوین قم موفق به شکست میزبان خود تیم آرمین قزوین شد.



بر اساس برنامه ریزی سازمان لیگ آزادگان، شاگردان عباس رحمانی در تیم فوتبال صبای نوین قم در دیداری خارج از خانه به مصاف تیم فوتبال آرمین قزوین رفتند و در پایان با گلی که مسعود خسروی به ثمر رساند از سد رقیب سرسخت خود عبور کردند.



صبای نوین در حالی برابر میزبان قزوینی خود صف آرایی کرد و به برتری رسید که در دیدار رفت موفق به شکست چهار بر یک این تیم شده بود و سه امتیاز دیگر به اندوخته های خود افزود تا بخت صعود به مرحله دوم رقابت ها را برای خود بیشتر از گذشته افزایش دهد.



این پیروزی منجر شد تا تیم فوتبال صبای نوین قم در حال حاضر نیز با کسب 28 امتیاز بعد از تیم های استقلال ساری و شهرداری لنگرود در مکان سوم جدول رده بندی گروه دوم رقابت های لیگ دسته سوم فوتبال باشگاه های کشور جام آزادگان قرار بگیرد.



نکته قابل توجه و مهم این پیروزی صعود یک پله ای تیم فوتبال صبای نوین قم به مکان سوم جدول رده بندی مسابقات لیگ دسته سوم فوتبال باشگاه های کشور جام آزادگان بود تا شاگردان عباس رحمانی تیم البرز شهرداری زنجان را پشت سر بگذارند.



صبای نوین قم در دیداری نشان داد که می تواند یکی از تیم های قوی و مدعی صعود به مسابقات لیگ دسته دوم فوتبال باشگاه های کشور باشد چرا که برنامه بازی های آینده این تیم نیز به شکلی است که با تیم های مدعی در قم بازی خواهد کرد و می تواند به مکان دوم نیز صعود کند.



صبای قم در دو بازی اخیر خود موفق به کسب پیروزی برابر تیم های فوتبال شاهین تهران و آرمین قزوین شدند تا دوستداران فوتبال در استان قم نسبت به صعود این تیم به مرحله دوم رقابت ها از گروه دوم مرحله مقدماتی لیگ آزادگان امیدوارتر از گذشته باشند.



این تیم در هفته پانزدهم رقابت‌ها در دیداری خانگی در ورزشگاه تختی شهر مقدس قم میزبان تیم فوتبال شاهین تهران بود که تلافی شش هفته متوالی ناکامی را بر سر این تیم در آورد و با زدن سه گل در یک نیمه، با حساب سه بر یک حریف خود را شکست داد.



صبای نوین قم در بازی بعدی خود که از ساعت 14 روز سه شنبه یازدهم بهمن ماه در زمین چمن مصنوعی مجموعه ورزشی تختی قم برگزار خواهد شد، در دیداری خانگی به مصاف تیم فوتبال سفید رود آستانه خواهد رفت.

