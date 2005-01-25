مستمري افراد تحت پوشش كميته امداد و سازمان بهزيستي 3 برابر مي شود

دكتر ابوالقاسم مختاري در گفتگو با خبرنگار اجتماعي خبرگزاري مهر با بيان اين مطلب گفت : در سال 83 مقرر شد 226 ميليارد تومان از اعتبار يك ميليارد و 300 ميليون دلاري صندوق ذخيره ارزي براي افزايش مستمري افراد تحت پوشش كميته امداد و سازمان بهزيستي در 6 ماهه دوم سال در نظر گرفته شود كه با موافقت شوراي نگهبان بزودي تعلق خواهد گرفت.

وي افزود: درحال حاضر سرانه مستمري براي خانواده هاي 5 نفره به بالا 18 هزار تومان است و با توجه به قانون برنامه سوم توسعه بايد 40 درصد حداقل حقوق به افراد بي سرپرست و نيازمند تعلق گيرد ، بنابراين به منظور تامين حداقل نياز آنها ، پيش بيني مي شود با اختصاص اعتبارات ميزان مستمري افراد تحت پوشش به 3 برابر اين مبلغ افزايش پيدا كند.

وي خاطرنشان كرد: اعتبار مستمري كميته امداد و بهزيستي براي سال 84 ، 260 ميليارد تومان است و اين مبلغ به هيچ وجه پاسخگوي نياز مستمري بگيران نخواهد بود و همچنين با توجه به افزايش تورم در چند سال اخير مستمري افراد تحت پوشش افزايشي نداشته است .

عضو كميسيون اجتماعي مجلس درخصوص افراد پشت نوبت كميته امداد، تاكيد كرد: براساس آمارهاي ارايه شده در حال حاضر يك و نيم ميليون خانوار تحت پوشش اين نهاد قرار دارند و 500 هزار خانوار نيازمند نيز براي دريافت كمك و حمايت پشت نوبت هستند و چنانچه بخواهيم حداقل 50 درصد آنها را در سال آينده تحت پوشش كميته امداد قرار دهيم نياز به اعتبار 500 ميليارد توماني وجود دارد كه بايد بودجه در نظر گرفته شده براي سال 84 اضافه شود تا بتوانيم مستمري افراد تحت پوشش را افزايش دهيم .

دكتر مختاري گفت: بنابراين براي اختصاص اين بودجه و تامين آن، منابع و راههايي مانند اينكه تخصيص يك تا 75 صدم درصد از بودجه شركتهاي دولتي به اين امر و افزايش قيمت نفت و... پيشنهاد شده كه در هر صورت بايد يكي از اين راهها در كميسيون تلفيق به تصويب برسد و با اين كار گامي در جهت رفع مشكل نيازمندان برداشته خواهد شد.

وي افزود: با توجه به اينكه افراد تحت پوشش زير خط فقر به سر مي برند و همچنين نرخ بيكاري آنها نيزپايين ترين نرخ است ، اميدواريم با تامين اين اعتبار حداقل مستمري و سقف مورد نياز براي آنها درنظر گرفته شود .