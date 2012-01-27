مصرف نمک تصفیه نشده موجب کاهش جذب آهن در بدن می شود

به گزارش خبرگزاری مهر ، دکتر زهرا عبداللهی اظهار داشت: نمک تصفیه نشده یا غیر یددار به علت داشتن ناخالصی در افرادی که سابقه بیماری های گوارشی، کلیوی و کبدی دارند و حتی مصرف مداوم آن در افراد سالم منجر به بروز ناراحتی های گوارشی، کبدی و حتی کاهش جذب آهن در بدن می شود.

وی افزود: نمک خوراکی، باید از نوع ید دار و تصفیه شده باشد زیرا نمک های تصفیه شده یددار به دلیل خلوص بالا میزان ید را بهتر و به مدت بیشتر در بدن حفظ می کنند.

این متخصص تغذیه تصریح کرد:‌نگهداری و ذخیره کردن نمک یددار به مدت طولانی بیش از یک سال موجب از دست رفتن بخشی از ید آن می شود برای حفظ ید در نمک، باید نمک را دور از نور و رطوبت و در ظرف در بسته پلاستیکی، چوبی، سفالی و یا شیشه های رنگی و تیره نگهداری کرد و جهت اضافه کردن به غذا در زمان طبخ، نمک را در انتهای پخت اضافه کرد تا ید آن در حداکثر مقدار حفظ شود.

عبداللهی توصیه کرد: افراد باید همیشه به تاریخ مصرف نمک و وجود پروانه ساخت از وزارت بهداشت روی بسته بندی نمک ها توجه کنند.

وی تأکید کرد: افراد باید دقت کنند که عبارت نمک یددار تصفیه شده بر روی بسته بندی نمک درج شده باشد و از خرید هر گونه نمک با عنوان صادراتی صنعتی خودداری کنند.

