مریم مجتهدزاده در گفتگو با خبرنگار مهر با بیان اینکه راه های تشکیل و تقویت بنیان خانواده به عنوان اولین پیشنهاد ستاد ملی زن و خانواده مطرح شده است گفت: امیدواریم رییس جمهور تا آخر امسال جلسه ای را با اعضای این ستاد و دستگاههای مرتبط تشکیل دهد تا هر چه زودتر به بررسی راهکارهای موثر در این زمینه بپردازیم.

وی ادامه داد: در زمینه راههای تحکیم بنیان خانواده کارهای پژوهشی خوبی انجام شده است.

مجتهدزاده با تاکید بر نقش آموزش پرورش، دانشگاه ها و رسانه ها در کاهش آسیب های خانواده ها گفت: بر اساس تقسیم کار ملی صورت گرفته وظایف تمام دستگاه ها مشخص و راهبردها به شکل اهداف معین با زمانبندی مشخص به آنها داده شده است تا در برنامه مصوب شده به فعالیت بپردازند.

زنان سرپرست خانواده دچار پیری زود رس می شوند

وی در ادامه با اشاره به فعالیتهای که این سازمان در جهت حمایت از زنان سرپرست خانواده انجام داده است گفت: زنان سرپرست خانوار یکی از آسیب پذیرترین اقشار جامعه هستند. این زنان به دلیل دارا بودن مسئولیتهای چندگانه تربیت فرزند، اداره امور خانواده و مواردی از این قبیل دچار فرسودگی جسمی و روحی زودرس می شوند.

زنان سرپرست خانواده خواستار بازنشستگی پیش از موعد هستند

مشاور رئیس جمهور در امور زنان تصریح کرد: عوامل فرهنگی و اجتماعی حاکم بر جامعه زمینه ساز افسردگی های روحی این زنان در جامعه می شود و آنان را از لحاظ روحی و عاطفی دچار مشکل می کند که این مشکلات در استهلاک جسمی آنان نیز موثر است تا جایی که گاهی توانایی کار کردن تا پایان مدت 30 سال را ندارند و علی رغم نیاز مالی شدید، خواستار فراهم شدن امکان بازنشستگی زودتر از موعد هستند .

وی ادامه داد: جهت رفع مشکل این گروه از زنان پیش نویس لایحه ای تهیه و به مجلس ارائه شد که به دلیل طرح همزمان لایحه بازنشستگی کارکنان دولت و شمولیت این قانون به این گروه از زنان موضوع از دستور کار خارج شد. در حال حاضر با تصویب قانون بازنشستگی پیش از موعد مصوب سال 86 کلیه بانوان شاغل اعم از کارکنان رسمی، پیمانی، قراردادی می توانند با بیست سال سنوات خدمت بدون لحاظ شرط سنی بازنشسته شوند.

پیگیری بازنشستگی زنان کارگر بدون شرط سنی

مشاور رئیس جمهور ادامه داد: با توجه به این که این قانون در خصوص کارکنان شاغل در دستگاههای دولتی است و مشمولین قانون کار تابع ضوابط خاص خود است جهت رفع تبعیض موضوع بازنشستگی زنان در این بخش در بازنگری قوانین مربوط به قانون کاردر حال پیگیری است و همچنین موضوع بازنشستگی زنان کارگر بدون لحاظ شرط سنی را مطرح شده است.