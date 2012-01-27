به گزارش خبرگزاری مهر، رئیس اتحادیه چاپخانهداران قم با اشاره به برگزاری نمایشگاه کتاب استانی اظهار داشت: با توجه به اینکه در سطح شهر و استانهای مجاور ویترین کتاب کم است و در بحث توزیع کتاب ضعیف عمل شده است، برگزاری نمایشگاه کتاب استانی کمک بسیاری به رشد و توسعه فرهنگ کتابخوانی خواهد داشت.
جهانگیر رضایی با بیان اینکه مردم جامعه ما فرهنگی و اهل کتاب هستند، ادامه داد: با توجه به آموزههای اسلامی در ارتباط با اهمیت به کتاب و کتابخوانی و علاقه مردم به این امر و در دسترس نبودن کتاب مورد نظر، برگزاری نمایشگاه میتواند به راحتی کتابهای جدید را در دسترس مردم قرار دهد.
وی بیان داشت: تبلیغات و برنامهریزی بهتر به منظور برگزاری نمایشگاه فصلی در زمینه فرهنگسازی کتابخوانی در جامعه تاثیرگذار است.
رئیس اتحادیه چاپخانهداران قم با اشاره به اهمیت و توجه به بحث کیفیت از سوی چاپخانهداران افزود: درصدد هستیم از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی بخواهیم که آییننامهای را در رابطه با تولید کتابها و کیفیت آنها در نظر بگیرند تا در راستای بهتر شدن کیفیت کتاب و در دسترس مردم قرار گرفتن کمک کند.
وی در ادامه افزود: در استان قم 102 چاپخانه فعال است که طی دو سال گذشته تکنولوژی به روز وارد استان شده است، همچنین 95 صحافی جلد سخت و نرم در قم فعالیت میکنند که با توجه به رقابتهایی که در پیش رو است، درصدد هستیم تکنولوژیهای روز را به اعضا معرفی کرده و حمایتهای لازم در این زمینه صورت پذیرد.
رضایی تصریح کرد: در تلاش هستیم در بحث صحافی هم تجهیزات خود را به روز کرده و بتوان خدماتی ارائه داد تا با دیگر کشورها وارد رقابت شویم.
وی گفت: در بحث لیتوگرافی نیز 40 لیتوگرافی در قم فعال است که مجهز به تجهیزات و تکنولوژیهای روز هستند.
کتاب عمیقترین راه مبادله اطلاعات و فرهنگ است
رئیس پردیس قم دانشگاه تهران گفت: کتاب غنیترین، عمیقترین و مهمترین راه مبادله اطلاعات و فرهنگ است.
حجتالاسلام رضا برنجکار اظهار داشت: نمایشگاه کتاب میتواند آخرین دستاوردها در زمینههای مختلف را جمع کرده و به نمایش بگذارد.
وی تصریح کرد: مردم از همه انتشارات و ناشرین اطلاعی ندارند و نمایشگاه کتاب این امکان را فراهم میکند تا مردم ضمن صرفه جویی در وقت و هزینه از محصولات ناشرین اطلاع یافته و کتاب مورد علاقه خود را پیدا کنند.
رئیس پردیس قم دانشگاه تهران با اشاره به آمار پائین سرانه مطالعه در ایران گفت: باید با فرهنگسازی و تبلیغ و نیز برگزاری چنین نمایشگاههایی، میزان مطالعه و علاقمندی به کتابخوانی را افزایش داد.
وی در عین حال خواستار برپایی برنامههای جنبی در نمایشگاه کتاب شد و بیان کرد: سخنرانی، پرسش و پاسخ، میزگرد پیرامون کتاب و.... کمکی در راستای ترویج فرهنگ کتاب و کتابخوانی میشود.
برنجکار با بیان اینکه کتاب غنیترین، عمیقترین و مهمترین راه مبادله اطلاعات و فرهنگ است، گفت: باید جوانان و اقشاری که مستقیما با کتاب سر و کار ندارند را به سمت خواندن کتاب سوق داد.
باید ذهن مردم با مقوله کتابخوانی مانوس شود
مدیرکل کتابخانههای عمومی استان قم گفت: باید ذهن مردم را با کتاب و مقوله کتابخوانی مانوس کرد و برپایی نمایشگاههای کتاب بهترین راهکار در این زمینه است.
علی فریدونی کتاب و کتابخوانی را اصلیترین و بنیادیترین کار فرهنگی دانست و افزود: کتاب، فکر را میسازد و اندیشه را سامان میدهد و از اختلالات روحی و روانی جلوگیری میکند.
وی با تاکید بر نقش نهادهای فرهنگی در تقویت این منبع اصیل آگاهی بخش گفت: دستگاهها و نهادهای فرهنگی میتوانند از طریق رسانهای کردن کتاب و هر کانالی که فکر مردم را درگیر کتاب کند، این حوزه را تقویت کنند.
مدیرکل کتابخانههای عمومی قم تصریح کرد: اگر ذهن مردم با کتاب درگیر و مانوس شود همانگونه که برای خرید کالاهای لوکس دیگر چارهاندیشی میکنند برای خریدکتاب هم چاره میاندیشند.
فریدونی با اشاره به برگزاری نمایشگاه کتاب استانی عنوان کرد: در این قبیل نمایشگاهها باید تنوعی در تامین نیازهای مخاطبان به وجود آید و این تنوع سال به سال باید بیشتر شود.
اخبار نمایشگاه کتاب قم/
فعالیت 102 چاپخانه در قم/ کتاب عمیقترین راه مبادله اطلاعات و فرهنگ
قم - خبرگزاری مهر: فعالیت 102 چاپخانه و 95 صحافی در قم و تأکید بر توجه به کتاب در بین مردم و خانواده به عنوان عمیقترین راه مبادله اطلاعات و فرهنگ، از جمله اخبار حوزه کتاب در قم است.
به گزارش خبرگزاری مهر، رئیس اتحادیه چاپخانهداران قم با اشاره به برگزاری نمایشگاه کتاب استانی اظهار داشت: با توجه به اینکه در سطح شهر و استانهای مجاور ویترین کتاب کم است و در بحث توزیع کتاب ضعیف عمل شده است، برگزاری نمایشگاه کتاب استانی کمک بسیاری به رشد و توسعه فرهنگ کتابخوانی خواهد داشت.
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