به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام عبدالکریم عظیمی‌فر صبح جمعه در نشست ستاد پیشگیری از مواد مخدر شهرستان گناوه اظهار داشت: تلاش‌های بسیار خوبی در مبارزه با مواد مخدر صورت گرفته است.

وی با اشاره به تلاش‌های صورت گرفته برای مبارزه با مواد مخدر در سطح کشور اضافه کرد: هیچ کشوری در سطح جهان به اندازه کشور ما با مواد مخدر مبارزه نکرده است.

رئیس تبلیغات گناوه ادامه داد: سه هزار و 700 شهید و 11 هزار جانباز در راه مبارزه با مواد مخدر گواهی بر تلاش‌های صورت‌گرفته در راستای مبارزه با مواد مخدر است. این شهیدان و جانبازها با ریختن خون خود با ساخت و توزیع مواد مخدر مبارزه کردند.

وی افزود: مسئله مواد مخدر یک مسئله پیچیده است و در شرایط کنونی و با توجه به شرایط ساخت و توزیع نوین این مواد مخدر باید از راه‌های علمی، با ان مبارزه کنیم.

عظیمی فرد اضافه کرد: برخورد‌های سخت‌افزاری با موضوع مواد مخدر و برای مبارزه با ساخت و توزیع و مصرف مواد مخدر کافی نیست و در راستای مبارزه با مواد مخدر باید از راه‌های علمی وارد شد.

وی گفت: دستگاه‌های فرهنگی و رسانه‌ها نقش بسیار مهمی در این بین خواهند داشت. آموزش و پرورش ، نخبگان علمی و دینی و فرهنگی، صدا و سیما ، و خانواده‌ها باید با ورود به این موضوع در راه مبارزه با مواد مخدر تلاش کنند.

عظیمی‌فرد به تاثیر آموزش‌های پیشگیری از اعتیاد در بین جوانان و نوجوانان اشاره کرد و ادامه داد: باید اعتبارات لازم برای برگزاری این آموزش‌ها اختصاص یابد تا بتوان این برنامه‌ها را به خوبی اجرا کرد.