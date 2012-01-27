به گزارش خبرنگار مهر، صبح جمعه زلزله‌ای به بزرگی 3.6 درجه در مقیاس ریشتر شهرستان تنگستان را لرزاند.

این زلزله در موقعیت 51/24 طول جغرافیایی و 29/00 عرض جغرافیایی در عمق 6 متری زمین حوالی شهر اهرم را لرزاند.

شهرستان تنگستان در روز چهارشنبه نیز دو بار لرزیده بود . شهرهای دلوار و اهرم با زمین‌لرزه هایی به بزرگی 3.6 و 2.6 درجه در مقیاس ریشتر لرزیده بودند.

استان بوشهر در هفته‌های اخیر بارها شاهد بروز زمین‌لرزه‌هایی در شهرستان‌های مختلف بوده است که خوشبختانه تاکنون این زمین‌لرزه‌ها خسارات جانی در پی نداشته است.