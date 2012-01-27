دانشگاه مدرن، انسان خردورز تربیت نمی کند/ رشد اقتصادی اولویت اصلی نظام آموزش عالی

دکتر اریک توماس وبر استاد فلسفه و سیاست عمومی در دانشگاه می‌سی‌سی‌پی در خصوص رسالت اصلی دانشگاه و اینکه خردورزی از طریق این نهاد به دانشجویان منتقل شده یا نه به خبرنگار مهر گفت: دانشگاه مدرن به سمت و سویی حرکت کرده که انسانهای خردورز را تربیت نمی کند.

وی افزود: شاهد این موضوع در ایالات متحده آمریکا هستیم. در حال حاضر در کشورهای دیگر نیز شاهد این هستیم که رشد اقتصادی به عنوان اولویت اصلی و مهم نظام آموزش عالی درآمده است که این موضوع خطری برای آموزش عالی به شمار می‌رود.

وی تصریح کرد: در چنین نظامهای آموزشی، دانشگاهها مهندسان و افرادی را پرورش و تربیت می کنند که نیاز بازار است و محور فعالیتهای آنها سود و منفعت اقتصادی است. بر این اساس گاهی علومی چون علوم انسانی و علوم اجتماعی از رشته‌های آموزشی و دانشگاهی حذف می‌شوند.

مؤلف کتاب "رالز، دیوئی و سازه‌انگاری" در ادامه گفت: در مورد این تمرکز و توجه مراکز آموزشی باید به نسبت میان خصوصی شدن آموزش عالی و رشته‌های دانشگاهی توجه داشت.

مدیر اجرایی انجمن فیلسوفان آمریکا یادآور شد: در آمریکا دانشگاههای عمومی و دولتی رو به کاهش هستند و از اینرو دانشگاههای خصوصی بودجه خود را از دانشجویان تأمین می‌کنند.

وی تأکید کرد: در واقع این دانشجویان هستند که باید هزینه تحصیلی خود را بپردازند. بر این اساس آنها در انتخاب رشته به نیازهای بازار توجه خواهند کرد.