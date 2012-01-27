رویارویی ووشوکاران قم با لرستان و خراسان/ درخشش بانوان قمی

دبیر هیئت ووشو استان قم در گفتگو با خبرنگار مهر، تصریح کرد: رقابت های لیگ دسته اول ووشو باشگاه های کشور هفته به هفته حساس تر و مهمتر از گذشته پیگیری می شود و ووشوکاران قمی در تلاش برای کسب عنوان قهرمانی مقابل رقبای خود به فکر تکرار موفقیت های گذشته خود هستند.



مهدی ادیب نژاد ادامه داد: امسال رقابت های لیگ دسته اول ووشو مردان باشگاه های کشور تجربه بسیار خوبی برای ووشو و ووشوکاران قمی بوده است و ثابت شد که قم در این رشته ورزشی علاوه بر مسابقات قهرمانی کشور در لیگ کشور نیز توانمندی بالایی دارد.



وی افزود: نخستین حضور در لیگ دسته اول ووشو مردان باشگاه های کشور تجربه بسیار گران بهایی است و متوجه شدیم که ووشو در صورت سرمایه گذاری مناسب و البته حمایت بیشتر می تواند از جمله رشته های بسیار موفق و مدال آور باشد.



دبیر هیئت ووشو قم در ادامه از برگزاری رقابت های هفته های دوم و سوم از دور برگشت رقابتهای لیگ دسته اول ووشو آقایان باشگاه های کشور خبر داد و افزود: مسابقات هفته های دوم و سوم دور برگشت رقابتهای لیگ دسته یک ووشو آقایان امروز به انجام می رسد.



ادیب نژاد با بیان اینکه میزبان پیکارهای هفته های دوم و سوم دور برگشت رقابتهای لیگ ووشو دسته اول آقایان باشگاه های کشور آکادمی ووشو است، ادامه داد: در رقابت برای کسب عنوان قهرمانی دو مسابقه حساس در پیش داریم که امیدوارم با کسب پیروزی همراه باشد.



وی اضافه کرد: این رقابت ها با حضور تیم های ووشو سبک شینگ یی چوان، هیئت ووشو مرکزی، هیات ووشو خراسان رضوی، هیئت ووشو قم و هیئت ووشو لرستان به صورت رفت و برگشت و به صورت متمرکز در آکادمی ووشو برگزار می شود.



دبیر هیئت ووشو استان قم در ادامه با اشاره به برنامه هفته دوم و سوم دور برگشت این رقابت ها ابراز داشت، تیم مردان هیئت ووشو قم در هفته دوم دور برگشت باید در جدالی حساس و سخت به مصاف تیم هیئت ووشو خراسان رضوی برود.



وی با بیان اینکه تیم های سبک شینگ یی چوان و هیئت ووشو مرکزی نیز دیگر دیدار هفته دوم از دور برگشت مسابقات لیگ دسته اول ووشو کشور را برگزار می کنند، از رویارویی ووشوکاران قمی با لرستان در هفته سوم نیز خبر داد.



ادیب نژاد عنوان داشت: در هفته سوم دور برگشت مسابقات لیگ دسته اول ووشو باشگاه های کشور ابتدا تیم هیئت ووشو قم به مصاف تیم هیئت ووشو لرستان می رود و سپست تیم هیئت ووشو خراسان رضوی با تیم مردان هیئت ووشو استان مرکزی مسابقه می دهد.



وی تصریح کرد: در حال حاضر تیم هیئت ووشو قم با 9 امتیاز و تفاضل به اضافه 20 در صدر جدول قرار دارد، تیم هیئت ووشو خراسان رضوی هم با 9 امتیاز و تفاضل به اضافه هشت در جایگاه دوم ایستاده است، تیم سبک شینگ یی چوان هم با 9 امتیاز و تفاضل منهای سه در مکان سوم است و تیم هیئت ووشو مرکزی با 6 امتیاز چهارم و لرستان با 3 امتیاز در قعر جدول قرار دارد.



بانوان قمی در لیگ برتر ووشو درخشیدند



بانوان رزمی کار قمی و دارنده مدال های طلا و نقره مسابقات جهانی ویتنام، در رقابت های لیگ برتر ووشو بانوان کشور درخشیدند.



رقابت های لیگ برتر ووشو بانوان باشگاه های کشور امسال با شرکت شش تیم مدعی به صورت رفت و برگشت به انجام می رسد تا در نهایت قهرمان این دوره از رقابت ها در پایان جدال مدعیان شناسایی شود.



این در حالی است که تیم های هیئت ووشو استان تهران، شهدای تربیت بدنی کرمانشاه، هیئت ووشو استان مرکزی، فولاد ماهان سپاهان اصفهان و گاز مازندران تیم های حاضر در مسابقات امسال لیگ برتر ووشو بانوان کشور هستند.



دو بانوی قمی که مرداد ماه امسال موفق به کسب مقام قهرمانی و نایب قهرمانی پیکارهای جهانی رشته ووینام در کشور ویتنام شدند، با عضویت در تیم ووشو فولاد ماهان سپاهان اصفهان این تیم را در لیگ برتر ووشو بانوان کشورمان همراهی می کنند.



در رقابت های جهانی ویتنام که با شرکت تیم های مطرح جهان برگزار شد، خدیجه رضایی به مدال طلا دست یافت و پریسا حیدری صاحب نشان نقره شد تا تیم ملی کشورمان بعد از کشور میزبان با درخشش بانوان قمی به مقام نایب قهرمانی جهان دست یابد.



این در حالی است که پریسا حیدری در وزن منهای 60 کیلوگرم برای تیم فولاد ماهان سپاهان به میدان می رود و خدیجه رضایی قهرمان جهان در سال 2011 در وزن منهای 65 کیلوگرم برای این تیم مقابل حریفان لیگ برتری صف آرایی می کند.



در حال حاضر تیم گاز مازندران با کسب شش پیروزی از شش مسابقه خود بدون باخت و تساوی تیمی، با 53 برد انفرادی، هفت باخت انفرادی، تفاضل به اضافه 46 و 18 امتیاز در صدر جدول رده بندی لیگ برتر ووشو بانوان باشگاه های کشور ایستاده است.



این در حالی است که تیم ووشو بانوان فولاد ماهان سپاهان که دو بانوی قمی نیز در آن عضویت دارند در حال حاضر با پنج پیروزی، بدون تساوی و البته با یک باخت، 45 برد و 15 باخت انفرادی در کارنامه دارد و با تفاضل به اضافه 30 با 15 امتیاز در جایگاه دوم جدول رده بندی ایستاده است.



تیم بانوان هیئت ووشوی استان تهران نیز با سه پیروزی، 33 برد انفرادی، 27 باخت انفرادی، تفاضل به اضافه شش و 9 امتیاز در مکان سوم قرار دارد، ضمن اینکه تیم ووشو بانوان شهرداری همدان با دو پیروزی، چهار باخت تیمی، 24 برد انفرادی، 35 باخت انفرادی، تفاضل منهای 11 و 6 امتیاز در مکان چهارم رده بندی ایستاده است.



تیم ووشو بانوان شهدای تربیت بدنی کرمانشاه با یک پیروزی، یک تساوی و چهار باخت تیمی، 12 برد انفرادی، 47 باخت انفرادی، تفاضل منهای 35 و چهار امتیاز در رده پنجم و تیم بانوان هیئت ووشو مرکزی با یک تساوی تیمی، پنج باخت تیمی، 12 برد انفرادی، 48 باخت انفرادی، تفاضل منهای 36 و یک امتیاز در آخرین مکان جدول رده بندی لیگ برتر ووشو بانوان کشور ایستاده است.

