کاندیدای متخلف نمی تواند واضع قانون باشد

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام قاسم لیوانی ظهر جمعه در جمع نمازگزاران گرگانی افزود: نامزدهای انتخاباتی بایت طبق قانون عمل کنند و به قوانین احترام گذارند.

وی اظهار داشت: در انتخاب مدیران باید، دیانت، اعتقاداتشان به نظام، عملکردش در گذشته، رفتارهای شخصی و اجتماعی، رفتارهای مدیریتی و ... مورد توجه قرار گیرد.

وی اظهار داشت: مدیران باید ساده زیست و مردمدار باشند و در میان مردم باشند و درد مردم را درک کنند.

حجت الاسلام لیوانی بیان داشت: مشکلات مردم کم نیست و مدیران باید برای رفع مشکلات تلاش داشته باشند.

امام جمعه موقت گرگان با گرامیداشت 12 بهمن و سالروز شهادت امام حسن عسگری (ع) افزود: با شهادت این امام همام به جامعه اسلامی ظلم شده است.

وی همچنین با گرامیداشت 12 بهمن و سالروز ورود امام راحل به میهن اسلامی گفت: انقلاب اسلامی با ورود امام به میهن روح تازه ای پیدا کرد و با حضور مردم به ثمر رسید.

وی عنوان کرد: تاکنون انقلاب تهدیدهای زیادی را پشت سر گذاشته است ولی با رهبریهای امام راحل و رهبری توانست به راه خود ادامه دهد.