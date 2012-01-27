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۷ بهمن ۱۳۹۰، ۱۴:۱۸

مشارکت اعضای هیئت علمی دانشگاه محقق اردبیلی در احداث خوابگاه

مشارکت اعضای هیئت علمی دانشگاه محقق اردبیلی در احداث خوابگاه

طرح خیرین دانشگاه ساز دانشگاه محقق اردبیلی با مشارکت مردمی به ویژه اعضای هیئت علمی دانشگاه محقق اردبیلی اجرا می شود.

به گزارش خبرنگار مهر، طرح خیرین خوابگاه ساز به منظور مشارکت نهادهای مردمی و اقشار مختلف جامعه به ویژه اعضای هیئت علمی دانشگاه محقق اردبیلی به منظور تأمین هزینه ساخت خوابگاههای دانشجویان اجرا می شود.
 
در این طرح، اعضای هیئت علمی تقبل کردند که هرکدام هزینه ساخت یک اتاق از خوابگاههای دانشجویی را هدیه کنند.
 
در طرح مذکور به منظور مساعدت مردمی به ویژه همکاری اعضای هیئت علمی، تمهیداتی نظیر تقسیط کمکهای مالی برای سهولت پرداخت خیرین لحاظ شده است.
 
در صورت همکاری عموم و اعضای هیئت علمی، خوابگاه دانشگاه محقق اردبیلی که دارای ظرفیت 500 نفر خواهد بود در جهت حل مشکلات اسکان دانشجویان میهمان و غیربومی دانشگاه محقق اردبیلی راه اندازی می شود.
کد مطلب 1518164

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