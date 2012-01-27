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۷ بهمن ۱۳۹۰، ۱۳:۱۴

پور قیومی:

تحریم نفتی ایران به ضرر کشورهای اروپایی خواهد بود

تحریم نفتی ایران به ضرر کشورهای اروپایی خواهد بود

ابرکوه - خبرگزاری مهر: رئیس اداره تبلیغات اسلامی ابرکوه گفت: تحریم نفتی ایران آسیبی به کشور ما وارد نخواهد کرد بلکه کشورهای اروپایی را به شدت متضرر می‌ کند.

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام محمد پورقیومی ظهر جمعه در جمع شرکت کنندگان حلقه صالحین در فراغه اظهار داشت: جمهوری اسلامی ایران ابرقدرت همه جانبه جهان و مایه امید کشورهای مستضعف و مستعمره است.

وی افزود: به واسطه انقلاب اسلامی اکنون بیداری اسلامی و جهانی را شاهد هستیم و این قدرت نفوذ انقلاب اسلامی ایران در جهان را به اثبات می رساند.

پورقیومی با تشریح اوضاع سیاسی و اقتصادی منطقه و نیز اقتدار نظام مقدس جهموری اسلامی بیان داشت: در حال حاضر کشورهای اروپایی به خوبی می دانند که در صورت تحریم نفتی ایران خودشان بیشتر متضرر خواهند شد زیرا نفت ایران را کشورهایی مانند هند و چین که با ایران تعامل دارند، خریداری خواهند کرد.

وی همچنین با مقایسه وضعیت کنونی ایران با دوران قبل از انقلاب اسلامی عنوان کرد: از ابتدای پیروزی انقلاب اسلامی توسط دشمنان تحریم های گوناگونی علیه ایران صورت گرفته است اما در هر نوبت نه تنها به اهداف شوم خود نرسیده اند، بلکه شرایط تقویت بنیه علمی و اقتصادی و نیز تولید علم و پیشرفت برای کشورمان هر روز بیشتر فراهم شده است.

پور قیومی تاکید کرد: تحریم اقتصادی و نفتی ایران، بهای استقلال کشور و موجب شکست بیشتر قدرت دشمنان خواهد شد.

وی ادامه داد: تهدید تحریم ترفندی قدیمی است و دشمنان خود نیز خوب می دانند که ایران با این تحریم ها عقب نشینی نخواهد کرد.

کد مطلب 1518166

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