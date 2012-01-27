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۷ بهمن ۱۳۹۰، ۱۳:۳۹

فیلسوف شالوده شکن، "دوباره چارچوب بندی" شد

فیلسوف شالوده شکن، "دوباره چارچوب بندی" شد

آرای ژاک دریدا فیلسوف الجزایری تبار فرانسوی در قالب کتابی توسط مالکولم ریچاردز مورد بررسی قرار گرفت.

به گزارش خبرگزاری مهر، ژاک دریدا پدید آورنده فلسفه شالوده شکنی است. تئوری‌های وی در فلسفه پست مدرن و نقد ادبی تأثیر فراوانی گذاشت.

دریدا از این روش برای درک معانی نهفته در متن که مورد غفلت قرار گرفته بهره می‌گیرد. دریدا پیشینه و تبار مفاهیم سیاسی بنیادین در مدرنیته را مورد توجه قرار می‌دهد .
 
هدف اصلی دریدا در واقع خنثی کردن چیزی است که آن را عقل‌مداری خوانده است. دریدا این باور ساختارگرایان را که معنا در ذات متن است، رد می کند.

برای کسانی که می‌خواهند با آرای فیلسوفانی چون دلوز، بودریار و دریدا آشنا شوند یافتن منبع و اثری که بتواند آرای آنها را با زبان ساده بیان کند معضل و مشکلی بوده است.

اثر حاضر در تلاش است تا آرای دریدا را با زبانی ساده و قابل فهم بیان کند تا خواننده معمولی با آرای او آشنا شود و آنرا درک کند.

نویسنده می گوید آرای دریدا معمولاً غیر قابل فهم پنداشته می شود. از اینرو او درصدد است تا مفاهیم اصلی اندیشه دریدا از جمله شالوده شکنی که خود او بنیان آنرا گذاشت را به زبانی ساده بیان کند.

این کتاب با عنوان "دریدای دوباره چارچوب بندی شده" از سوی انتشارات تاریس منتشر شده است.

کد مطلب 1518167

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