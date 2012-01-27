به گزارش خبرگزاری مهر، در این همایش که نگاهی به بازار فولاد دارد و محوریت آن تولید صادارت محور است،‌ علاوه بر مهدی غضنفری وزیر صنعت ،‌معدن و تجارت و معاونان ،جمعی از نمایندگان مجلس ، روسای تشکل ها،مدیران و کارشناسان این حوزه و... نیز حضور دارند .

همچنین سخنرانان کلیدی این همایش ،علی نقی مشایخی رئیس گروه مدیریت دانشکده اقتصاد دانشگاه شریف ،‌ محمود اسلامیان عضو هیئت رئیسه اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران، حسین عبدی زاده رئیس دانشکده مهندسی و متالورژی دانشگاه تهران ،‌ بهرام سبحانی مدیر عامل شرکت فولاد سیرجان و یحیی آل اسحاق رییس اتاق بازرگانی و صنایع و معادن تهران خواهند بود.



از جمله مباحثی که از سوی مسئولان و کارشناسان بررسی می شود مواردی همچون "بازار جهانی فولاد و نگاهی به موازنه مواد اولیه ،‌قیمت تمام شده تولید در ایران و جهان ،‌تاثیر نرخ حامل های انرژی بر تولید و همچنین پیش بینی شرایط آینده بازار" است.

علاوه بر این ، برگزاری کارگاه آموزشی برای ارایه دستاوردهای مدیریتی از جمله برنامه های دیگر همایش فوق محسوب می شود.



این همایش به مدت یک روز(هشتم بهمن ماه) در سالن همایش های صدا و سیما برگزار می شود و همچنین در حاشیه آن نمایشگاهی به منظور ارایه جدیدترین دستاوردهای صنعت فولاد و معدن، برپا و در معرض دید شرکت کنندگان قرار می گیرد.

