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۷ بهمن ۱۳۹۰، ۱۳:۲۵

دومین همایش چشم انداز فولاد و معدن در تهران برگزار می‌شود

دومین"همایش چشم انداز فولاد و معدن" فردا شنبه هشتم بهمن ماه با حضور وزیر صنعت‌، معدن و تجارت و 900 میهمان داخلی و خارجی در تهران برگزار می‌شود.

به گزارش خبرگزاری مهر، در این همایش که نگاهی به بازار فولاد دارد و محوریت آن تولید صادارت محور است،‌ علاوه بر مهدی غضنفری وزیر صنعت ،‌معدن و تجارت و معاونان ،جمعی از نمایندگان مجلس ، روسای تشکل ها،مدیران و کارشناسان این حوزه و... نیز حضور دارند .

همچنین سخنرانان کلیدی این همایش ،علی نقی مشایخی رئیس گروه مدیریت دانشکده اقتصاد دانشگاه شریف ،‌ محمود اسلامیان عضو هیئت رئیسه اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران، حسین عبدی زاده رئیس دانشکده مهندسی و متالورژی دانشگاه تهران ،‌ بهرام سبحانی مدیر عامل شرکت فولاد سیرجان و یحیی آل اسحاق رییس اتاق بازرگانی و صنایع و معادن تهران خواهند بود.

از جمله مباحثی که از سوی مسئولان و کارشناسان بررسی می شود مواردی همچون "بازار جهانی فولاد و نگاهی به موازنه مواد اولیه ،‌قیمت تمام شده تولید در ایران و جهان ،‌تاثیر نرخ حامل های انرژی بر تولید و همچنین پیش بینی شرایط آینده بازار" است.
علاوه بر این ، برگزاری کارگاه آموزشی برای ارایه دستاوردهای مدیریتی از جمله برنامه های دیگر همایش فوق محسوب می شود.

این همایش به مدت یک روز(هشتم بهمن ماه) در سالن همایش های صدا و سیما برگزار می شود و همچنین در حاشیه آن نمایشگاهی به منظور ارایه جدیدترین دستاوردهای صنعت فولاد و معدن، برپا و در معرض دید شرکت کنندگان قرار می گیرد.
 

کد مطلب 1518173

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