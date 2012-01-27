به گزارش خبرگزاری مهر، امسال نیز فیلم‌های مختلف در بخش‌های بین‌‌الملل جشنواره از جمله جام جهان‌نما، جلوه‌گاه شرق، بین‌الادیان و سینمای سعادت به رقابت می‌پردازند و داوران ایرانی و خارجی از میان این آثار بهترین‌ها را در روز 17 بهمن ماه اعلام خواهند کرد.

به گفته امیر اسفندیاری، مدیر امور بین‌‌الملل جشنواره، در مجموع بیست داور در بخش بین‌الملل حضور دارند. پانزده داور خارجی و پنج داور ایرانی که بخش‌های مختلف بین‌ا‌لملل را داوری خواهند کرد.

فقط در بخش بین‌الدیان سه داور حضور خواهند داشت که یک داور ایرانی و دو داور خارجی خواهند بود. بقیه‌ بخش‌ها یا چهار خارجی، دو ایرانی یا پنج خارجی یک ایرانی هستند. بنابراین هیات ‌های داوران شش نفره هستند که بخش‌های مختلف را ارزیابی می‌کنند. هیات‌های داوری بخش بین‌الملل شامل افرادی بسیار حرفه‌ای در حوزهء سینما هستند که از میان سینماگران، دبیران جشنواره‌های معتبر سینمایی دنیا، نویسندگان و منتقدان انتخاب شده‌اند.

هیات انتخاب اولیهء بخش بین‌الملل سی‌امین دوره از جشنواره بین‌المللی فیلم فجر شامل رسول صدرعاملی، شهرام اسدی، محمد بزرگ‌نیا، مهدی همایونفر و ژولیان پلیسه بودند که از میان 553 فیلم رسیده نزدیک به 60 اثر را برای بخش های مختلف بین‌الملل از جمله جام جهان نما (مسابقه سینمای بین الملل)، جلوه گاه شرق (ویژه مسابقه سینمای آسیا)، درجستجوی سعادت (مسابقه سینمای کشورهای اسلامی)، ققنوس زرین همگرایی درآسیا (جایزه مشترک با مجمع مجالس آسیایی)، بیرق طلایی (جایزه ویژه مصطفی عقاد) انتخاب کردند.



نمایندگان شصت و سه کشور در جشنواره فیلم فجر



همچنین طبق آمار رسیده از دفتر امور بین‌الملل جشنواره سی‌ام فیلم فجر تا این لحظه نمایندگان و فیلم‌های شصت و سه کشور دنیا برای شرکت در جشنواره اعلام حضور کرده‌اند.



نمایندگان این کشورها در قالب هیات‌های داوری، میهمانان خارجی جشنواره، شرکت کنندگان بازار فیلم، سخنرانان و میهمانان دو کنفرانس هالیوودیسم و سینما و بیداری اسلامی و سینما، و... به تهران می‌آیند تا در جشنواره حاضر شوند. این 63 کشور، 56 نماینده حاضر در جشنواره امسال خواهند داشت.



بخش بین‌الملل سی‌امین دوره از جشنواره بین‌المللی فیلم فجر شامل بخش‌های مختلفی از جمله پانزدهمین بازار فیلم ایران، جام جهان‌نما (مسابقه سینمای بین الملل)، جلوه‌گاه شرق (ویژه مسابقه سینمای آسیا)، درجستجوی سعادت (مسابقه سینمای کشورهای اسلامی)، ققنوس زرین همگرایی درآسیا (جایزه مشترک با مجمع مجالس آسیایی)، بیرق طلایی (جایزه ویژه مصطفی عقاد)، کنفرانس هالیوودیسم و سینما، کنفرانس بیداری اسلامی و سینما خواهد بود.



در بخش بین‌الملل هیات انتخاب شامل رسول صدرعاملی، شهرام اسدی، محمد بزرگ‌نیا، مهدی همایونفر و ژولیان پلیسه از میان 553 فیلم رسیده نزدیک به 60 اثر را برای نمایش در سی‌امین جشنوارهء بین‌المللی فیلم فجر انتخاب کردند.



افتتاحیه و اختتامیه جشنواره فیلم فجر در استان‌ها



زمان برگزاری مراسم افتتاحیه و اختتامیه و همچنین جدول زمان بندی برگزاری سی‌امین دوره جشنواره فیلم فجر در 9 استان کشور و جزیره کیش هم اعلام شد.



مراسم افتتاحیه جشنواره فیلم فجر در استان‌های لرستان، فارس و خراسان رضوی 15 بهمن ماه و در استان‌های کرمان، البرز، اصفهان، سیستان و بلوچستان 17 بهمن ماه برگزار می‌شود. مراسم افتتاحیه در استان خوزستان 18 بهمن ، قزوین و کیش 21 بهمن برگزار می‌شود.



همچنین بر اساس برنامه‌ریزی‌های صورت گرفته، مراسم اختتامیه جشنواره فیلم فجر در استان لرستان 20 بهمن ، استان کرمان 21 بهمن، استان البرز و اصفهان 24 بهمن ،استان فارس 25 بهمن ، استان خراسان رضوی 26 بهمن ، استان قزوین 28 بهمن ، استان سیستان و بلوچستان 29 بهمن، استان خوزستان 30 بهمن، و منطقه آزاد کیش اول اسفند به صورت جداگانه برگزار می‌شود.

بیست سالن سینما در استان‌ها میزبان جشنواره می‌شوند



دیگر خبر اینکه فیلم‌های سی‌امین دوره جشنواره فیلم فجرهمزمان با تهران در 20 سالن سینمایی کشور و در قالب جشنواره فیلم فجر در استان‌ها به نمایش درمی‌آید.



سینما استقلال شهر خرم آباد و فلسطین شهر بروجرد در استان لرستان، سینما شهرتماشا در شهر کرمان استان کرمان، سینما قدس، ساحل و فرشچیان شهر اصفهان در اصفهان، سینما سعدی ، ایران و مجموعه فرهنگی حافظ شهر شیراز در استان فارس، سینما آفریقا، قدس، شهید اصغرزاده شهر مشهد در استان خراسان رضوی ، سینما مهتاب قزوین، سینما اشراق شهر زاهدان در استان سیستان و بلوچستان ، سینما هلال شهر اهواز، نفت شهر آبادان و مجتمع سینمایی دزفول در استان خوزستان و مجتمع فرهنگی خلیج فارس در جزیره کیش در مدت برگزاری سی‌امین دوره جشنواره فیلم فجر را به نمایش در می‌آورند.

سی‌امین دوره جشنواره فیلم فجر همزمان با تهران از 15 الی 30 بهمن ماه در 9 استان کشور و منطقه آزاد کیش برگزار می شود.

