نامزدهای مجلس وعده های دروغین به مردم ندهند

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام محمد قاسمی در خطبه های امروز نماز جمعه ساری افزود: مردم آگاه و هوشیار بوده و به نامزدهایی که وعده ها و قول های غیر قابل اجرا و دروغین دهند رای نخواهند داد.

وی اظهار داشت: نماینده وظیفه قانونگذاری دارد و افرادی که می خواهند به صندلی سبز مجلس نهم دستیابی پیدا کنند نباید از طریق تهمت، افترا و دروغ و هوچی گری بخواهند به اهداف خود برسند.

خطیب جمعه موقت ساری با اشاره به اینکه ملت بزرگ ایران برای حفظ ارزشهای اسلامی و حراست از خونهای پاک شهدا انقلاب کردند، تصریح کرد: مردم همواره با گذشت سی و سه سال از انقلاب، حرف اول و آخر را در انتخابات می زنند.

قاسمی با بیان اینکه دشمن می خواهد حضور مردم در پای صندوق های رای را تحریم کند، یادآور شد: دروغ، تهمت و افترا ارزش نیست و مردم باید افرادی را روانه مجلس کنند که توانمند بوده و حافظ ارزشهای انقلاب و خونهای پاک شهدا باشند.

تحریم ها اثری بر اراده ملت ندارد

قاسمی با اشاره به اینکه برخی کشورهای استعمارگر با حربه تحریم ایران در حوزه های مختلف می خواهند ملت ایران را زمینگیر کنند، افزود: این ادعاهای واهی و توخالی ابرقدرت های پوشالی ره به جایی نخواهد برد و ملت همواره بر تبعیت از ارزشهای اسلامی و حفاظت از میراث گرانبهای انقلاب و دفاع مقدس پایبند هستند.

وی با بیان اینکه دشمن زبون هشت سال جنگ را بر ملت ایران تحمیل کرده ولی مردم خم به ابرو نگذاشتند، افزود: استکبار بداند که جوانان ایران اسلامی پیرو مکتب شهدا بوده و با عزت و سربلندی این جوانان درجات عالی اقتدار و شکوه را یکی پس از دیگری سپری خواهند کرد.

مسئول شورای سیاستگذاری ائمه جمعه مازندران در ادامه با تسلیت سالروز شهادت یازدهمین پیشوای شیعیان جهان، اظهار داشت: مردم همواره تابع ارزشهای ناب اسلامی بوده و هستند.

دهه فجر، دهه پاسداری از ارزشهای امام و انقلاب است

قاسمی در بخش دیگری از سخنانش با اشاره به در پیش بودن جشن های سی و سومین سالگرد پیروزی انقلاب اسلامی، افزود: دهه فجر دهه نسلی بوده که با بیداری ولایی، حکومت دو هزار و 500 ساله شاهنشاهی را به زانو درآورده است.

وی با تاکید بر برگزاری باشکوه جشن های دهه فجر، اظهار داشت: دهه فجر دهه همه اقشار و شخصیت های بیدار و دوستدار مسیر نظام و انقلاب و دینداری است.

قاسمی در بخش نخست خطبه های نماز جمعه ساری ضمن دعوت مردم به تقوی الهی، از فرزندان خواست تا احترام به والدین را سرلوحه فعالیت های خود قرار دهند.

وی با بیان اینکه فرزند یا جوانی که به والدین خود یاری و محبت کند به مثابه به جای آوردن چندین سفر معنوی است، اظهار داشت: انسانی که به پدر و مادر خود نیکی نکند، عمری بی برکت و کم را در زندگی تجربه می کند.