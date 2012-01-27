۷ بهمن ۱۳۹۰، ۱۴:۱۲

آمل قهرمان مسابقات پینگ پنگ جام شهدای ششم بهمن شد

آمل - خبرگزاری مهر: تیم جانبازان معلولان شهرستان آمل، عنوان قهرمانی مسابقات پینگ پنگ گرامیداشت شهدای ششم بهمن سال 60 آمل را که میزبانی آن را برعهده داشت از آن خود کرد.

به گزارش خبرنگار مهر، در این مسابقات که با حضور 28 پیگ پنگ باز جانباز و معلول شهرهای آمل، قائم شهر و بابل در آمل برگزارشد، تیم آمل جام قهرمانی را در خانه نگه داشت و تیمهای بابل و قائم شهر به ترتیب دوم و سوم شدند.

در بخش کلاس نشسته این مسابقات، سید عباس واحدی از آمل قهرمان شد وکیا جعفری از قائم شهر و اسماعیل فغانی از بابل، سوم شد.
 
در بخش کلاس، هفت، هشت و 9، نعمت الله شاکری از آمل، جعفر ولی پور از قائم شهر و محسن جعفریان از قائم شهر،مقام های اول تا سوم را کسب کردند.
 
در بخش کلاس ،10 این مسابقات، مقام قهرمانی به  سجاد صفری از آمل رسید و حسن جانفزا  از آمل وعلی نیرومند از بابل در رده های دوم و سوم قرارگرفتند.
 
در بخش کلاس آزاد مسابقات پینگ پنگ گرامیداشت شهدای ششم بهمن سال 60 آمل، جعفر گرائیلی درصدر ایستاد و علی کابلی و محمد پاکزاد هر دو از بابل دوم و سوم شدند.
 
این مسابقات همه ساله به منظور گرامیداشت شهدای ششم بهمن سال 60 آمل به همت اداره بنیاد شهید و امور ایثاگران آمل برگزار می شود.
