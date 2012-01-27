آمل قهرمان مسابقات پینگ پنگ جام شهدای ششم بهمن شد

به گزارش خبرنگار مهر، در این مسابقات که با حضور 28 پیگ پنگ باز جانباز و معلول شهرهای آمل، قائم شهر و بابل در آمل برگزارشد، تیم آمل جام قهرمانی را در خانه نگه داشت و تیمهای بابل و قائم شهر به ترتیب دوم و سوم شدند.

در بخش کلاس نشسته این مسابقات، سید عباس واحدی از آمل قهرمان شد وکیا جعفری از قائم شهر و اسماعیل فغانی از بابل، سوم شد.

در بخش کلاس، هفت، هشت و 9، نعمت الله شاکری از آمل، جعفر ولی پور از قائم شهر و محسن جعفریان از قائم شهر،مقام های اول تا سوم را کسب کردند.

در بخش کلاس ،10 این مسابقات، مقام قهرمانی به سجاد صفری از آمل رسید و حسن جانفزا از آمل وعلی نیرومند از بابل در رده های دوم و سوم قرارگرفتند.

در بخش کلاس آزاد مسابقات پینگ پنگ گرامیداشت شهدای ششم بهمن سال 60 آمل، جعفر گرائیلی درصدر ایستاد و علی کابلی و محمد پاکزاد هر دو از بابل دوم و سوم شدند.

این مسابقات همه ساله به منظور گرامیداشت شهدای ششم بهمن سال 60 آمل به همت اداره بنیاد شهید و امور ایثاگران آمل برگزار می شود.