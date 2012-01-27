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۷ بهمن ۱۳۹۰، ۱۴:۱۹

امام جمعه نیشابور:

مردم برای انتخاب کاندیداهای اصلح از هم اکنون برنامه ریزی کنند

مردم برای انتخاب کاندیداهای اصلح از هم اکنون برنامه ریزی کنند

نیشابور - خبرگزاری مهر: امام جمعه نیشابور گفت: مردم در انتخابات مجلس باید از هم اکنون برای انتخاب کاندیداهای اصلح برنامه ریزی کنند تا افرادی را برای کرسی وکالت انتخاب کنند که برای کشور مفید بوده و برای رفع مشکلات شهرستان نیز برنامه داشته باشد.

به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام عبدالجواد غرویان در نماز جمعه این هفته نیشابور، افزود: اگر دیدید کاندیدایی حضور در صحنه‌های مختلف انقلاب و دفاع ارزش‌ها داشته است و با اصول و مبانی نظام مشکلی نداشته باشد به او رأی دهید.

 وی گفت: مردم باید کسانی را وارد مجلس کنند که حقیقت ولایت فقیه را عقلا، شرعا و عرفا با جان و دل قبول داشته باشند.

امام جمعه اضافه کرد: باید برای مجلس افرادی انتخاب شوند که توانایی رسیدگی به امور کشور و حوزه انتخابی خود را داشته باشند.

وی با اشاره به اینکه خیلی‌ها از دشمن پول گرفته‌اند تا انتخابات کشور را با مشکل مواجه کنند افزود: اما این افراد کور خوانده‌اند زیرا در قانون موارد مقابله با این مسائل پیش‌بینی شده است.

کد مطلب 1518190

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