وحدت نیاز اصلی برای اقتدار نظام/جوانان در مقابل دسیسه ها هوشیار باشند

به گزارش خبرنگار مهر، ماموستا حسام الدین مجتهدی در خطبه های نماز جمعه سنندج اظهار داشت: وحدت و یکدلی یکی از نیازهای اصلی برای کشور به شمار می رود و به همین دلیل باید از تمامی ظرفیت ها در راستای رسیدن به این مهم بهره برداری شود.

وی ادامه داد: در حال حاضر دشمن از تمامی توان خود برای ایجاد و دامن زدن به تفرقه در جامعه اسلامی ما استفاده می کند و ما نیز باید هوشیار بوده و عمل به دستورات و فرامین مقام معظم رهبری و دلسوزان نظام در راستای خنثی کردن توطئه ها و دسیسه های دشمن را سرلوحه کارها و برنامه های خود قرار دهیم.

امام جمعه سنندج، جمهوری اسلامی ایران را الگوی عینی وحدت در بین کشورهای اسلامی عنوان کرد و افزود: به برکت وجود بصیرت و آگاهی در بین مردم امروز جمهوری اسلامی ایران در بهترین شرایط خود قرار گرفته است و تمامی توطئه ها و دسیسه های دشمن برای ضربه زدن به این اقتدار نیز ناکام مانده است.

وی در ادامه با اشاره به فرارسیدن ماه ربیع الاول و فرارسیدن میلاد حضرت محمد (ص) یادآور شد: یکی از نیازهای اصلی جامعه امروز توجه به دستورات دین مبین اسلام و حرکت در مسیر خواسته های پیامبر اسلام (ص) و اهل بیت (ع) است و در این راستا رسالت و نقش جوانان بسیار مهم و حیاتی است.

ماموستا مجتهدی عنوان کرد: دشمنان سعی می کنند که با پرداختن به مسائل منحرف جوانان را مورد حمله و هجوم قرار دهند که هوشیاری و آگاهی دو نیاز اصلی برای نسل جوان ما در راستای مقابله با توطئه های دشمن در این بخش است.

وی به امنیت و آرامش کنونی در کشور اشاره کرد و افزود: امروز جمهوری اسلامی ایران در امنیت و آرامش خوب و مطلوبی قرار دارد که بخش زیادی از این مهم نتیجه مشارکت و حضور همه جانبه مردم در صحنه است که باید در ادامه نیز از حضور مردم در عرصه های مختلف به بهترین شکل ممکن استفاده کرد.