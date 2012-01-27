هدف جبهه متحد اصولگرایان پیروزی جبهه انقلاب در انتخابات مجلس است

به گزارش خبرنگار مهر، علیرضا زاکانی در نشست جبهه متحد اصواگرایان آذربایجان شرقی که پیش از ظهر جمعه در مسجد جامع تبریز برگزار شد، اظهار داشت: شرایط فعلی در کشور به گونه ای است که در یکی از حساس ترین بزنگاه های انقلاب قرار داریم و تصمیم گیری درست در این برهه از سوی نیروهای انقلابی نقش ویژه ای در سرنوشت آن دارد.

وی افزود: تاکید امام امت (ره) بر عمل به تکلیف بود و برنامه ریزی برای عمل به این تکلیف قطعا منطبق با فرمایش ایشان است و باید حضوری جدی در این عرصه داشته باشیم.

زاکانی با اشاره به اینکه از دغدغه های بنیانگذار کبیر انقلاب اسلامی تشکیل مجلسی انقلابی بود، گفت: اگر مجلس اصلاح شود مطمئنا بسیاری از امور اصلاح می شود و این سخن رهبر معظم انقلاب است که حاکی از حساسیت جایگاه مجلس در اداره کشور دارد.

این نماینده مجلس شورای اسلامی در ادامه سخنان خود گفت: امروز ملت ایران با پرچمداری نظام اعتقادی خود در جهان الگویی برای کشورهای اسلامی و بیدار جهان شده اند و همین امر باعث می شود تا استکبار جهانی تمام موجودیت خود را در مقابله با اسلام زیر سئوال ببیند و توان پاسخگویی به مطالبات مردم خود را نداشته باشد.

زاکانی با اشاره به جنبش وال استریت در آمریکا بیان داشت: زمانی که انقلاب اسلامی متولد شد شرق و غرب در بین قدرت های آن زمان تقسیم شده بود اما تولید یک نظام معنوی ای که دین را به بشریت هدیه می داد باعث شد تقابل ملت های آنان با سردمدارانشان بیشتر شود و چهره پوشالی سیاست ها و ایدئولوژی های آنان آشکار شود.

وی همچنین اضافه کرد: وجود بحران کنونی در ایالات متحده با 15 هزار و 500میلیارد دلار بدهی خارجی و هزار و 600 میلیارد دلار کسری بودجه باعث شده است تا تمام انگشت ها به سمت ایران نشانه برود به ویژه اینکه در جنگ عراق شیرازه سیاست های آمریکایی از هم پاشید و جهان شاهد موفقیت سیاست های انقلاب اسلامی در این کشور برای عزت بخشی به ملت ها بود.

دبیر ستاد انتخابات جبهه متحد اصولگرایی افزود: چنین موفقیت هایی باعث می شود تا غرب با اتهام پراکنی های متعدد در صدد زیر سئوال بردن این نظام الهی باشد و با اعمال تحریم و فشار مردم همیشه در صحنه ای را که با هوشیاری و بصیرت خود در مواقع بحرانی از خواص نظام هم پیش بوده اند را از حضور در انتخابات دلسرد کنند.

تکانه های عجیب بازار ارز و سکه مشکوک بود

زاکانی با تاکید بر اینکه برخی با نام اصولگرایی در طول عمر انقلاب اسلامی کارهایی را انجام داده اند که با روح اصولگرایی سنخیت نداشت، گفت: این عده اکنون در قالب جریانات مقابل جبهه متحد اصولگرایی ایستاده و سعی در ضربه زدن به آن را دارند.

وی خاطرنشان کرد: این افراد با سیاه نمایی وضع بازار و با ایجاد وضع اضطرار گفتگو با آمریکا را پیش می کشند که کاملا اشتباه است.

عضو جبهه متحد اصولگرایی کشور تصریح کرد: هم مجلس هم دولت و هم قوه قضاییه در قضیه تکانه های اخیر بازار ارز و سکه که با جابجایی بیش از هزار میلیارد به نفع برخی اشخاص همراه بود مسئول هستند و این جریان به حدی مشکوک است که دستگاه های امنیتی باید آن را بررسی کنند.

زاکانی با اشاره به عدم حضور چهره های شاخص اصلاحات در انتخابات مجلس نیز اظهار داشت: جریان اصلاحات می داند که در صورت حضور در انتخابات با تابلوی واحد برای همیشه می میرد از این رو با استفاده از اشخاص دست دوم سعی در حفظ ظاهر دارد اما در این بین اصولگرایان نباید با ساده انگاری و ایجاد جریان در داخل جبهه خود وحدت را به هم بزنند.

نماینده مردم تهران در مجلس شورای اسلامی در بخش دیگری از سخنان خود گفت: مقدمه اصلاح مجلس به عنوان ممتازترین نهاد کشوری این است تا مردم، افراد مناسب را برای تصاحب کرسی های مجلس روانه آن کنندتا با توسل به اسلام و داشته های ملی خود در کنار کارآمدی، مسیر مجلس را برای خدمت بیشتر به مردم تغییر دهند.

زاکانی اظهار داشت: بر اساس نظرسنجی های صورت گرفته 55 درصد مردم آماده حضور در انتخابات مجلس شورای اسلامی هستند و ان شاء الله تا آغاز انتخابات این درصد نیز افزایش می یابد.