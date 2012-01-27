دهه فجر فرصت مناسبی برای تبیین آرمانهای انقلاب اسلامی به دنیاست

به گزارش خبرنگار مهر، آیت الله زین العابدین قربانی در خطبه های این هفته نماز جمعه رشت افزود: حفظ و صیانت از آرمانهای بلند معمار کبیر انقلاب اسلامی از مهمترین وظایف آحاد مردم است که با حضور گسترده در برنامه ها و مراسم این ایام می تواند به این امر جامه عمل پوشاند.

وی تصریح کرد: ‌ملت بزرگوار ایران اسلامی با حضور در جشن های پیروزی انقلاب اسلامی ثابت خواهد کرد که با وجود گذشت بیش از سه دهه از پیروزی انقلاب همچنان بر سر عهدی که با امام راحل و شهیدان بسته اند پایبند بوده و لحظه ای از این آرمانها دور نخواهند شد.

خطیب جمعه رشت گفت: انقلاب اسلامی ایران نقطه آغازی بود برای تحولی مثبت در دنیای امروز که با همت مردم ایران و آرمانهای معمار کبیر انقلاب آغاز شد.

وی افزود: استکبار جهانی پس از انقلاب اسلامی برای جلوگیری از گسترش آرمانهای انقلاب ایران از هر برنامه ای چون برافروختن آتش جنگ و تحریمهای همه جانبه فروگذار نبود اما ایران ثابت کرده که تحریم ها فرصتی برای خوداتکایی و پیشرفت کشوراست.

آیت الله قربانی در ادامه به انتخابات نهمین دوره مجلس شورای اسلامی اشاره کرد و گفت: دادن رای آگاهانه به نامزدهای انتخابات مجلس و حضور حداکثری در پای صندوق های رای مهمترین وظیفه مردم در این برهه حساس است.

وی افزود: دشمنان تمام هم و غم خود را بر این انتخابات متمرکز کرده تا با ایجاد اختلاف بین نیروهای انقلاب موجبات دلسردی مردم را فراهم آورد ولی ملت ایران مانند همیشه با حضور پر شور توطئه دشمنان را خنثی می کنند.

نماینده مقام معظم رهبری در گیلان با تاکید بر رعایت تقوای انتخاباتی از سوی نامزدها و طرفداران آنها یادآورشد: در این رقابت ها نباید برای بالا بردن رای نامزدهای انتخاباتی مورد نظر، با آبروی شخصی و خانوادگی دیگران بازی شود.