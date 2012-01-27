وحدت و اتحاد عامل مهم در شکست توطئه های دشمنان است

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام سید سجاد موسویون در خطبه های نماز جمعه زنجان با تاکید بر اینکه نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران همواره علی رغم توطئه های دشمنان به مسیر اقتدار و پیشرفت خود ادامه می دهد افزود: امروز جهان شاهد تعالی و اقتدار ملت بزرگ ایران است.

وی هشت سال دفاع مقدس و 32 سال توطئه و دشمنی استکبار جهانی علیه ملت ایران را یادآور شد و با اشاره به اینکه غرب همواره کوشیده در بخش های مختلف به ملت ایران ضربه بزنند ادامه داد: توطئه های استکبار هیچگاه نتوانسته است در مسیر پیشرفت ملت ایران مانع ایجاد کند.

حجت الاسلام موسویون، اتحاد و انسجام ملت ایران را مانع از تحقق توطئه های دشمنان نظام دانست و گفت: اتحا ملت ایران امروز به عنوان یک الگو برای ملت های جهان تبدیل شده است.

امام جمعه موقت زنجان، با بیان اینکه همه باید قدردان نعمت بزرگ وحدت و انسجام در کشور باشیم تاکید کرد: وحدت و یکپارچگی ملت ایران مانع بزرگی در برابر تحقق توطئه های دشمنان است.

حجت الاسلام موسویون تحقق وعده الهی علیه دشمنان را قطعی دانست و افزود: به زودی همانگونه که خداوند متعال در قرآن کریم وعده داده است، بساط استکبار و صهیونیسم جهانی برچیده شده و این دو دشمن بزرگ بشریت نابود خواهند شد.

وی در ادامه با انتقاد شدید از وضعیت حجاب در کشور، ایجاد فضای نامطلوب از حجاب و عفاف در کشور را در راستای توطئه ع های دشمنان دانست افزود: دشمن با تبلیغات خود موجب ترویج بی بند و باری و بی عفتی در جوامع غربی شده و فساد اخلاقی را رقم زده است.

امام جمعه زنجان، برخی بد حجابی و بی عفتی در جامعه امروز نظام اسلامی را حاصل تلاش این رسانه های غربی دانست و افزود: بسیاری از مادرانی که حجاب برای آنان نهادینه شده است، نتوانسته اند به درستی این ارزش الهی را به فرزندان خود انتقال داده و آنان را با اهمیت حجاب و عفاف آشنا کنند.

حجت الاسلام موسویون افزود: زنان و مردان مسلمان در نظام اسلامی باید متوجه باشند که اساس و بنیان خانواده ها بر حیا و عفت زنان و تقوای مردان بنا شده و نباید با بد حجابی و خودنمایی در جامعه زمینه تزلزل خانواده ها و توسعه فساد اخلاقی را ایجاد کرد.

امام موقت زنجان در ادامه وقف را به عنوان یک اصل ماندگار در زندگی انسانها دانست و افزود: وقف چشمه همیشه جاری و پر برکتی است که از ابتدای اسلام مورد تاکید ائمه معصومین(ع) بوده است.

حجت الاسلام موسویون مساجد را به عنوان یکی از مهم ترین مصداق های وقف اشاره کرد و گفت: باید همه آحاد جامعه در راستای توسعه فرهنگ وقف در جامعه تلاش کنند.



