جریان سازی جدید قطر و عربستان علیه ایران/ ابعاد ماجرای فیلم ضد ایرانی

به گزارش خبرگزاری مهر، در پی ربوده شدن11 زائر و چند مهندس ایرانی شاغل در نیروگاه برق حمص، جریان سازی های تبلیغاتی علیه ایران با شیوه های جدید آغاز شد.
تازه ترین و در عین حال مضحک ترین سناریوی ضد ایرانی توسط تروریستهای مسلح مورد حمایت رژیمهای عربی ورسانه های وابسته به آنها به ویژه العربیه و الجزیره کلید خورده است.
رسانه های عربی به ویژه عربستان سعودی و قطر با پخش هماهنگ یک فیلم مشکوک و ساختگی، سناریوی جدیدی را علیه جمهوری اسلامی ایران با هدف تخریب وجهه ایران نزد افکار عمومی جهان عرب به ویژه مردم سوریه کلید زده اند.
هدف از این سناریوی جدید، مخدوش کردن وجهه ایران است که بیشترین حمایتها را از حقوق مشروع ملتهای عربی و در راس آنها ملت فلسطین به عمل آورده و بر اثر این حمایتها بیشترین هزینه ها را اعم از محاصره و تحریمهای اقتصادی ظالمانه می پردازد.
شبکه های الجزیره و العربیه و دیگر رسانه های همسو در اقدامی هماهنگ و سازمان یافته یک فیلم ویدئویی مشکوک را پخش کردند ، این فیلم جعلی و مونتاژ شده چند فرد را نشان می دهد که بر روی آنها صدای فارسی گذاشته شده و ادعا می کنند این افراد مسلح عضو نیروهای مسلح ایران هستند و در سرکوب مردم سوریه! دخالت داشته اند.
العربیه امروز در حمایت از ادعاهای واهی ربایندگان چند مهندس ایرانی اعلام کرد: این فیلم ویدئویی یک گروه مسلح را که مدارک ایرانی به همراه داشتند و به زبان فارسی حرف می زنند، نشان می دهد.
زیرنویس عربی با صدای فارسی قرار داده شده بر روی این فیلم ساختگی تناقضات آشکاری را نشان می دهد، در زیرنویس عربی این فیلم آمده است : من مسئول تیم مخصوص سرکوب تظاهرات در سوریه هستم.! در حالی که صدای فارسی قرار داده شده همزمان با نشان دادن تصویر فرد چنین جمله ای را بیان نمی کند.این فرد صحبتهایش واضح نیست و قطع و وصل می شود.
بار دیگر تصاویر چند فردی که به زعم العربیه و دیگر شبکه های عربی افراد مسلح ایرانی! هستند نشان داده می شود که صداگذاری فارسی و همچنین زیرنویس عربی آن بر شک و تردید درباره صحت آن می افزاید تا جایی که در زیر نویس عربی ادعا شده است : ما دستور مستقیم را از نیروهای امنیتی و اطلاعاتی هوایی شهر حمص دریافت می نمودیم، ما از رهبر جمهوری اسلامی ایران درخواست داریم تا نسبت به بازگشت که تا این کلمه(بازگشت) سایر اظهارات منتسب به این فرد قطع می شود. در حالی که در زیرنویس عربی اینگونه آمده است : درخواست داریم بازگردیم.
در ادامه این شبکه های مغرض، تصاویر کارت پایان خدمت و گذرنامه های چند زائر ایرانی را که در دام تروریستهای مورد حمایت رژیمهای عربی گرفتار شده اند، نشان می دهند و نکته جالب دوربین این شبکه ها بر پشت کارت پایان خدمت زوم شده است آنجا که نام مسئولان صدور کارت نشان داده می شود تا اینگونه القا شود که صاحب این کارت، نظامی است در حالی که بر روی کارت و گذرنامه تمام اتباع ایرانی، نام مسئول صدور کارت به یک شکل نوشته شده است.
حمایت گسترده رژیمهای عربی از تروریستها و کشتار مردم به روایت اسناد و آمار
با بیان اینکه پادشاه عربستان اقدامی برای جلوگیری از اهانتهای شیوخ وهابی به مراجع شیعه و پیروان اهل بیت(ع) و فتاوای تکفیری آنها انجام نمی دهد، فاش کرد برخی کشورهای عربی اقدام به اعزام تروریستها و خودروهای بمبگذاری شده و برخی فتاوای تکفیری صادر می کنند.
نوری المالکی نخست وزیر عراق نیز با محکوم کردن اهانتهای وهابیون کینه توز به مراجع شیعه و در راس آنها آیت الله العظمی سیستانی از حکومت عربستان خواسته بود به گستاخی ها پایان دهد.
از ادامه دخالت عربستان و قطر در عراق و فعالیت گسترده تروریستهای عرب در این کشور در کشتار مردم خبر داده بود.
به گفته وی قطر و عربستان، حامی اصلی تروریستهای تکفیری در عراق هستند.
به نوشته این پایگاه خبری، عبدالباقی السعدون یکی از سرکردگان رژیم بعثی سابق عراق در حال حاضر در خاک عربستان به سر می برد و مورد حمایت آل سعود قرار دارد و غالبا برای حمایت از عملیات تروریستی و نظارت بر آن وارد عراق می شود.
عقیل الصفار تاکید کرد: عربستان و برخی کشورهای دیگر از تروریستها حمایت مالی و لجستیکی می کنند زیرا امکاناتی که بوسیله تروریستها به کاربرده می شود همانند امکانات یک کشور است.
تروریست خطرناک سعودی در عراق به دام افتاد
در 14 اردیبهشت 1389، رسانه های عراق از دستگیری تروریست خطرناک و سرکرده سعودی الاصل القاعده در موصل پرده برداشتند.
السومریه به نقل از یک منبع امنیتی در استان نینوا گزارش داد نیروهای پلیس، سرکرده شبکه القاعده در موصل را که شهروند عربستان سعودی است، در غرب این شهر دستگیر کردند.
نزار حیدر مدیر مرکز اطلاع رسانی عراق 28 فروردین 1389 در اظهاراتی که النهرین منتشر کرد، تاکید کرد نشان ها و رشوه های پادشاه عربستان به برخی از مقامهای عراقی(نشان هایی که عبدالله سعودی به برخی مقامهای عراقی از جمله بارزانی و ایاد علاوی اهدا کرده بود) باورهای مردم عراق مبنی بر اینکه رژیم آل سعود بزرگترین خطر برای عراق جدید (پس از سرنگونی صدام) است تغییر نخواهد داد.
تاکید کردها بر رویکرد منفی عربستان و حضور انبوه تروریستهای سعودی
محما خلیل یک عضو ائتلاف کردستان در پارلمان عراق در اظهاراتی که شبکه الفرات آذر 1388 پخش کرده بود،
، با تاکید بر رویکرد منفی عربستان در برابر عراق و روند سیاسی این کشور، تصریح کرد بیشتر تروریستهای فعال در عراق، سعودی هستند.
اعترافات تروریست سعودی : شبکه های جذب نیرو در کشورهای عربی برای پیوستن به القاعده در عراق
محمد عبدالله العبید شهروند 27 ساله عربستانی در گفتگو با خبرگزاری آسوشیتدپرس گفت : در دانشگاهی در ریاض پایتخت عربستان استخدام شدم و توسط شبکه سربازگیری از طریق سوریه به عراق منتقل شدم..
99 درصد عملیات تروریستی در عراق توسط اتباع کشورهای عربی انجام می شود
به گفته وی، 99 درصد از عوامل عملیات انتحاری که با خودروهای بمب گذاری یا منفجر کردن خود اقدام به کشتن عراقی ها می کنند از اتباع کشورهای عربی هستند و این عملیات را به کمک برخی عراقی هایی که وسائل لجستیکی و خودروهای بمب گذاری و نقشه اجرای عملیات تروریستی را برای آنها آماده می کنند، انجام می دهند.
"حسن هانی زاده" کارشناس مسائل بین الملل و امور رسانه درباره سناریوی ضد ایرانی جدید رژیمهای عربی به مهر می گوید : همزمان با شکست طرح مشترک عربستان و قطر برای سرنگونی دولت بشار اسد موج جدیدی از جریان سازی های خبری العربیه والجزیره علیه ایران آغاز شد.
شبکه های الجزیره قطر و العربیه عربستان دریک اقدام مشترک مدعی شدند که نیروهای ایرانی در کنار ماموران سوری به کشتار مردم سوریه می پردازند.
الجزیره، الجزیره مباشر و العربیه با پخش سخنان سخنگوی به اصطلاح ارتش آزادیبخش سوریه مدعی شد که مهندسین ایرانی دستگیر شده در شهر حمص نظامی هستند و در کنارنیروهای امنیتی سوریه فعالیت می کردند.
این سخنگو با ارائه گذرنامه های این مهندسین ایرانی و امضاء معاون نیروی انتظامی درکنارگذرنامه آنان مدعی شد که این مجموعه از سوی نیروهای امنیتی ایران به سوریه اعزام شده اند!
این جریان سازی ها در پی شکست طرح عربستان و قطر برای انتقال قدرت از بشار اسد به معاون وی فاروق الشرع صورت گرفت.
وزیران امور خارجه قطر و عربستان در جریان نشست کمیته وزارتی اتحادیه عرب در قاهره طرحی را ارائه دادند که به موجب آن بشار اسد رئیس جمهوری سوریه باید اختیارات خود را به معاون خود تفویض واز قدرت کناره گیری کند.
به موجب این طرح دولت موقت با شرکت نیروهای مخالف تشکیل شود و پس از بازنویسی قانون اساسی جدید سوریه انتخابات ریاست جمهوری و پارلمانی در سوریه برگزار شود.
دولت سوریه بلافاصله مخالفت صریح خود را با این طرح مداخله جویانه اعلام داشت و متعاقب آن ملیونها نفر از مردم سوریه در حمایت از بشار اسد دست به تظاهرات زدند.
به گفته هانی زاده، با شکست این طرح، قطر وعربستان تلاش کردند تا موضوع بحران سوریه را به شورای امنیت سازمان ملل منتقل کنند تا این کشور تحت بند 7 قرار گیرد.
مخالفت روسیه با تصویب قطعنامه ای علیه دولت سوریه طرح مشترک عربستان، قطر واتحادیه عرب را با شکست روبرو کرده است.
این کارشناس می افزاید : بنابراین مرحله بعدی جریان سازی های خبری برای توجیه عملیات تروریستی گروه های مخالف دولت سوریه از سوی قطر وعربستان آغاز شد.
پخش همزمان فیلم های مونتاژ شده ازسوی العربیه والجزیره نشان می دهد که فاز جدید رسانه ای برای تخریب چهره ایران میان ملتهای مسلمان عرب منطقه آغاز شده است.
با توجه به اینکه اساسا نیروهای مسلح سوریه از توانمندی های لازم برای مهار بحران سوریه برخوردار هستند، بنابراین نیازی به مدد گرفتن از سایر کشورها ندارند.
اما قطر و عربستان که خود کارنامه سیاهی از نقض حقوق بشر و کشتار ملتهای خود دارند به بهانه کمک به مردم سوریه در مسائل داخلی این کشور دخالت می کنند.
به گفته این کارشناس، این دو کشور در حال حاضر به نیابت از آمریکا واسرائیل با هزینه کردن دهها میلیارد دلارتلاش می کنند از رهگذر سرنگون کردن دولت علوی بشاراسد کلید طلایی خاورمیانه را دراختیاررژیم صهیونیستی قرار دهند.
گزارش : رضا مهری
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