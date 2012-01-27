جریان سازی جدید قطر و عربستان علیه ایران/ ابعاد ماجرای فیلم ضد ایرانی

به گزارش خبرگزاری مهر، در پی ربوده شدن11 زائر و چند مهندس ایرانی شاغل در نیروگاه برق حمص، جریان سازی های تبلیغاتی علیه ایران با شیوه های جدید آغاز شد.



تازه ترین و در عین حال مضحک ترین سناریوی ضد ایرانی توسط تروریستهای مسلح مورد حمایت رژیمهای عربی ورسانه های وابسته به آنها به ویژه العربیه و الجزیره کلید خورده است.



رسانه های عربی به ویژه عربستان سعودی و قطر با پخش هماهنگ یک فیلم مشکوک و ساختگی، سناریوی جدیدی را علیه جمهوری اسلامی ایران با هدف تخریب وجهه ایران نزد افکار عمومی جهان عرب به ویژه مردم سوریه کلید زده اند.



هدف از این سناریوی جدید، مخدوش کردن وجهه ایران است که بیشترین حمایتها را از حقوق مشروع ملتهای عربی و در راس آنها ملت فلسطین به عمل آورده و بر اثر این حمایتها بیشترین هزینه ها را اعم از محاصره و تحریمهای اقتصادی ظالمانه می پردازد.



شبکه های الجزیره و العربیه و دیگر رسانه های همسو در اقدامی هماهنگ و سازمان یافته یک فیلم ویدئویی مشکوک را پخش کردند ، این فیلم جعلی و مونتاژ شده چند فرد را نشان می دهد که بر روی آنها صدای فارسی گذاشته شده و ادعا می کنند این افراد مسلح عضو نیروهای مسلح ایران هستند و در سرکوب مردم سوریه! دخالت داشته اند.



العربیه امروز در حمایت از ادعاهای واهی ربایندگان چند مهندس ایرانی اعلام کرد: این فیلم ویدئویی یک گروه مسلح را که مدارک ایرانی به همراه داشتند و به زبان فارسی حرف می زنند، نشان می دهد.



زیرنویس عربی با صدای فارسی قرار داده شده بر روی این فیلم ساختگی تناقضات آشکاری را نشان می دهد، در زیرنویس عربی این فیلم آمده است : من مسئول تیم مخصوص سرکوب تظاهرات در سوریه هستم.! در حالی که صدای فارسی قرار داده شده همزمان با نشان دادن تصویر فرد چنین جمله ای را بیان نمی کند.این فرد صحبتهایش واضح نیست و قطع و وصل می شود.



بار دیگر تصاویر چند فردی که به زعم العربیه و دیگر شبکه های عربی افراد مسلح ایرانی! هستند نشان داده می شود که صداگذاری فارسی و همچنین زیرنویس عربی آن بر شک و تردید درباره صحت آن می افزاید تا جایی که در زیر نویس عربی ادعا شده است : ما دستور مستقیم را از نیروهای امنیتی و اطلاعاتی هوایی شهر حمص دریافت می نمودیم، ما از رهبر جمهوری اسلامی ایران درخواست داریم تا نسبت به بازگشت که تا این کلمه(بازگشت) سایر اظهارات منتسب به این فرد قطع می شود. در حالی که در زیرنویس عربی اینگونه آمده است : درخواست داریم بازگردیم.



در ادامه این شبکه های مغرض، تصاویر کارت پایان خدمت و گذرنامه های چند زائر ایرانی را که در دام تروریستهای مورد حمایت رژیمهای عربی گرفتار شده اند، نشان می دهند و نکته جالب دوربین این شبکه ها بر پشت کارت پایان خدمت زوم شده است آنجا که نام مسئولان صدور کارت نشان داده می شود تا اینگونه القا شود که صاحب این کارت، نظامی است در حالی که بر روی کارت و گذرنامه تمام اتباع ایرانی، نام مسئول صدور کارت به یک شکل نوشته شده است.

گروههای تروریستی مسلح که شبکه های الجزیره و العربیه هر روز به پخش خبرهای فراوانی در حمایت از آنها می پردازند، ادعا کرده اند در گذرنامه مهندسان ایرانی ربوده شده امضای معاون نیروی انتظامی ایران آورده شده و بر این اساس این افراد نظامی هستند .



العربیه در ادامه با یکی از مخالفان سوری حاضر در استودیوی این شبکه با دستاویز قراردادن این فیلم مشکوک ضد ایرانی به جوسازی علیه جمهوری اسلامی ایران پرداخت که وی نیز در پاسخ به سئوالات هدفمند و مغرضانه مجری این شبکه به اظهارات بی پایه و اساس علیه ایران پرداخت.



همزمان با جوسازی برخی شبکه های ماهواره ای ضد جمهوری اسلامی ایران، سایتهای اینترنتی وابسته به رژیمهای عربی از جمله عربستان، قطر و مخالفان سوری در اقدامی هماهنگ ادعاهای بی اساس خود را مطرح کردند.



این سایتهای ضد ایرانی و ضد سوری مدعی شده اند گردان الفاروق وابسته به آنچه ارتش آزاد سوریه خوانده شده، چند سرباز مسلح ایرانی را در حمص از جمله یک افسر که تعدادشان پنج نفر است، به همراه دو غیر نظامی که در نیروگاه برق حمص فعالیت می کنند، دستگیر کرده اند.



این سایتها ادعا کرده اند این پنج نفر تحت فرماندهی اطلاعات هوایی شاخه حمص فعالیت می کنند.



شبکه الجزیره در گفتگو با سخنگوی این گروه تروریستی رباینده مهندسان و زائران ایرانی مدعی شده است ما خواهان بازگشت نیروهای ایرانی هستیم و نمی خواهیم اطلاعات بیشتری درباره حضور ایران ارائه کنیم تا در تنگنا قرار نگیرد!



این سخنگوی گروه تروریستی در ادامه گفتگو با الجزیره مدعی شده است که این افراد دستگیر شده در سرکوب تظاهرات کنندگان مشارکت دارند.



حمایت گسترده رژیمهای عربی از تروریستها و کشتار مردم به روایت اسناد و آمار



رژیمهای مرتجع عربی و در راس آنها عربستان، اردن، قطر، امارات و .... در پی سرنگونی رژیم صدام حسین در هشت سال گذشته، روی کار آمدن دولت منتخب برخاسته از اراده تمام قشرهای مختلف مردم عراق، را برنتابیده و به اشکال مختلف برای به شکست کشاندن تجربه سیاسی جدید درعراق تلاش کرده و می کنند.



این رژیمها بلافاصله پس از سرنگونی صدام با اعزام تروریستهای آموزش دیده وخودروهای بمبگذاری شده طرح خطرناک خود برای ایجاد جنگ طایفه ای و مذهبی در عراق را کلید زدند، با این حال اقدامات تروریستی آنها به دلیل هوشیاری اکثریت ملت عراق و مراجع بزرگ شیعه تا کنون به نتیجه ای نرسیده است.



هتاکی به مرجعیت بزرگ دینی و اهل بیت(ع) تا اعزام تروریستها مهمترین حربه رژیمهای غیرمردمی عربی برای بی ثبات کردن و برهم زدن امنیت عراق بوده است.



در این زمینه حیدرجورانی از نمایندگان پارلمان عراق در تاریخ 18 دی 1388 که پایگاه اطلاع رسانی خبر عراق منتشر کرد،



با بیان اینکه پادشاه عربستان اقدامی برای جلوگیری از اهانتهای شیوخ وهابی به مراجع شیعه و پیروان اهل بیت(ع) و فتاوای تکفیری آنها انجام نمی دهد، فاش کرد برخی کشورهای عربی اقدام به اعزام تروریستها و خودروهای بمبگذاری شده و برخی فتاوای تکفیری صادر می کنند.



نوری المالکی نخست وزیر عراق نیز با محکوم کردن اهانتهای وهابیون کینه توز به مراجع شیعه و در راس آنها آیت الله العظمی سیستانی از حکومت عربستان خواسته بود به گستاخی ها پایان دهد.



محمد الصیهود عضو ائتلاف دولت قانون عراق نیز دراظهاراتی که 28 فروردین 1390 در پایگاه النهرین منتشر شده بود،

از ادامه دخالت عربستان و قطر در عراق و فعالیت گسترده تروریستهای عرب در این کشور در کشتار مردم خبر داده بود.

به گفته وی قطر و عربستان، حامی اصلی تروریستهای تکفیری در عراق هستند.



الصیهود در تقدیر از مواضع مثبت ایران و تقبیح رژیمهای عربی به سبب صدور فتواهای وهابیون و تحریک تکفیریها بیان کرد: چرا واقع بین نیستیم؟ همواره از دخالت ایران سخن به میان می آید، اما نه علمای ایران فتوای تکفیری داده اند و نه عوامل انتحاری ایرانی بوده اند.



وی گفت: فتواهای تکفیری از سوی سعودیها صادر می شود و عوامل انتحاری سعودی و قطری در عراق فعالیت می کنند و بسیاری از تروریستهای سعودی بازداشت شده اند و این دخالتی آشکار است و گروههای حامی این دخالت نیز برای همگان روشن است.

افزایش نفرت مردم در کشورهایی مانند عراق، مصر، سوریه، و بحرین از اقدامات و توطئه های عربستان در منطقه و ادامه حمایت سران سعودی از دیکتاتورها سبب شده است حاکمان این کشور برای انحراف افکار عمومی به دنبال ایجاد درگیری ها و فتنه های فرقه ای در منطقه باشند.



28آذر ماه 1390، نیز پایگاه خبری صوت العراق نیز با اشاره به برگزاری نشست سران کشورهای عضو شورای همکاری خلیج فارس در ریاض، از توطئه خطرناک سه کشور عضو این شورا علیه عراق و ارتباطات گسترده آنها با تروریستهای تکفیری و بعثی های صدامی پرده برداشت.



صوت العراق گزارش داد: بعثی ها و فرقه گرایان در هتلها و ویلاهای مجلل در دوحه و دبی به سر می برند و با توجه به اینکه دفاتر اطلاعاتی اسرائیل، آمریکا و انگلیس نیز در این شهرها فعال است ارتباط بعثی ها و دشمنان روند سیاسی عراق با آنها خطرناک است.



تلاش سازمان اطلاعاتی عربستان برای روشن کردن آتش فتنه در عراق



پایگاه النخیل در 24 مهر ماه 1390 با اشاره به کشتار یک گروه از زائران حرم حضرت زینب(س) در غرب عراق، دستگاه اطلاعاتی سعودی را عامل این جنایت با هدف شعله ور کردن آتش فتنه طایفه ای در عراق دانست.



یک سرکرده رژیم بعثی سابق در پناه سعودیها



پایگاه الرای العالم عراق در 5 دی 1389 از اقامت یکی از سرکردگان رژیم بعثی سابق در عربستان پرده برداشته بود.

به نوشته این پایگاه خبری، عبدالباقی السعدون یکی از سرکردگان رژیم بعثی سابق عراق در حال حاضر در خاک عربستان به سر می برد و مورد حمایت آل سعود قرار دارد و غالبا برای حمایت از عملیات تروریستی و نظارت بر آن وارد عراق می شود.

عربستان در برهم زدن امنیت عراق دست دارد.



عقیل الصفار معاون وزیر مشاور دولت در امور امنیت ملی عراق در 5 مهرماه 1389 در اظهاراتی که خبرگزاری اور عراق منتشر کرده بود،از دخالت عربستان سعودی در حمایت از ناامنی در این کشور خبر داد.



عقیل الصفار تاکید کرد: عربستان و برخی کشورهای دیگر از تروریستها حمایت مالی و لجستیکی می کنند زیرا امکاناتی که بوسیله تروریستها به کاربرده می شود همانند امکانات یک کشور است.



تروریست خطرناک سعودی در عراق به دام افتاد



در 14 اردیبهشت 1389، رسانه های عراق از دستگیری تروریست خطرناک و سرکرده سعودی الاصل القاعده در موصل پرده برداشتند.



السومریه به نقل از یک منبع امنیتی در استان نینوا گزارش داد نیروهای پلیس، سرکرده شبکه القاعده در موصل را که شهروند عربستان سعودی است، در غرب این شهر دستگیر کردند.



این تروریست سعودی در سال 2006 دستگیر شده بود، اما در ادامه موفق شد از بازداشتگاه پلیس بگریزد.



رژیم سعودی بزرگترین خطر برای عراق



نزار حیدر مدیر مرکز اطلاع رسانی عراق 28 فروردین 1389 در اظهاراتی که النهرین منتشر کرد، تاکید کرد نشان ها و رشوه های پادشاه عربستان به برخی از مقامهای عراقی(نشان هایی که عبدالله سعودی به برخی مقامهای عراقی از جمله بارزانی و ایاد علاوی اهدا کرده بود) باورهای مردم عراق مبنی بر اینکه رژیم آل سعود بزرگترین خطر برای عراق جدید (پس از سرنگونی صدام) است تغییر نخواهد داد.



تاکید کردها بر رویکرد منفی عربستان و حضور انبوه تروریستهای سعودی



محما خلیل یک عضو ائتلاف کردستان در پارلمان عراق در اظهاراتی که شبکه الفرات آذر 1388 پخش کرده بود،

، با تاکید بر رویکرد منفی عربستان در برابر عراق و روند سیاسی این کشور، تصریح کرد بیشتر تروریستهای فعال در عراق، سعودی هستند.



"محمد الحمیداوی" عضو حزب فضیلت اسلامی عراق نیز در گفتگو با خبرگزاری مهر نیز با تاکید بر محرز بودن دخالت کشورهای عربی از جمله عربستان در امور کشورش گفته بود: عوامل طایفه ای و قومیتی و نگرانی از تاثیرات تجربه دموکراتیک عراق از دلایل وحشت سران عربی از واقعیت سیاسی عراق جدید است.



اعترافات تروریست سعودی : شبکه های جذب نیرو در کشورهای عربی برای پیوستن به القاعده در عراق



23 مهر ماه 1388 یک فرد مسلح تبعه عربستان پس از دستگیری توسط نیروهای امنیتی عراق از وجود شبکه های سازمان یافته ای در دانشگاه ها و مساجد کشورهای عربی از جمله عربستان برای جذب نیرو و اعزام آنها به عراق از طریق سوریه برای انجام اقدامات تروریستی و خرابکارانه پرده برداشت.



محمد عبدالله العبید شهروند 27 ساله عربستانی در گفتگو با خبرگزاری آسوشیتدپرس گفت : در دانشگاهی در ریاض پایتخت عربستان استخدام شدم و توسط شبکه سربازگیری از طریق سوریه به عراق منتقل شدم..



به گفته وی، برخی از تروریستها از مغرب، برخی ازمصر، یمن وعربستان و دیگر کشورهای عربی به عراق می آیند .



99 درصد عملیات تروریستی در عراق توسط اتباع کشورهای عربی انجام می شود



به گزارش مهر، 22 اردیبهشت 1384 عزیزالیاسری رهبر جریان دموکراتیک عراق در اظهاراتی که خبرگزاری آلمان منتشر کرده بود، فاش کرد 99 درصد از عملیات تروریستی و انتحاری روزانه در عراق را شهروندان کشورهای عربی که با این هدف وارد عراق می شوند، انجام می دهند.



به گفته وی، 99 درصد از عوامل عملیات انتحاری که با خودروهای بمب گذاری یا منفجر کردن خود اقدام به کشتن عراقی ها می کنند از اتباع کشورهای عربی هستند و این عملیات را به کمک برخی عراقی هایی که وسائل لجستیکی و خودروهای بمب گذاری و نقشه اجرای عملیات تروریستی را برای آنها آماده می کنند، انجام می دهند.



شبکه خبری کربلانیوز نیز در مقاله ای به قلم عدنان طعمه با اطلاعات موثق و مستند خود ثابت کرد که اردن نیز (در کنار عربستان و دیگر رژیمهای عربی)به مکانی امن برای طراحی عملیات تروریستی در عراق به ویژه علیه شیعیان و عتبات عالیات این کشور در کربلا ونجف و دیگر شهرهای مقدس تبدیل شده است و حتی این عملیات مورد حمایت مقامات دولتی و گروه های افراطی سنی مذهب اردن است و میان آنها با گروه های تروریستی داخل عراق هماهنگی و همسویی کامل وجود دارد .

تحلیل کارشناسان درباره اهداف پشت پرده جریان سازی العربیه والجزیره علیه ایران



"حسن هانی زاده" کارشناس مسائل بین الملل و امور رسانه درباره سناریوی ضد ایرانی جدید رژیمهای عربی به مهر می گوید : همزمان با شکست طرح مشترک عربستان و قطر برای سرنگونی دولت بشار اسد موج جدیدی از جریان سازی های خبری العربیه والجزیره علیه ایران آغاز شد.



شبکه های الجزیره قطر و العربیه عربستان دریک اقدام مشترک مدعی شدند که نیروهای ایرانی در کنار ماموران سوری به کشتار مردم سوریه می پردازند.



الجزیره، الجزیره مباشر و العربیه با پخش سخنان سخنگوی به اصطلاح ارتش آزادیبخش سوریه مدعی شد که مهندسین ایرانی دستگیر شده در شهر حمص نظامی هستند و در کنارنیروهای امنیتی سوریه فعالیت می کردند.



این سخنگو با ارائه گذرنامه های این مهندسین ایرانی و امضاء معاون نیروی انتظامی درکنارگذرنامه آنان مدعی شد که این مجموعه از سوی نیروهای امنیتی ایران به سوریه اعزام شده اند!



این جریان سازی ها در پی شکست طرح عربستان و قطر برای انتقال قدرت از بشار اسد به معاون وی فاروق الشرع صورت گرفت.



وزیران امور خارجه قطر و عربستان در جریان نشست کمیته وزارتی اتحادیه عرب در قاهره طرحی را ارائه دادند که به موجب آن بشار اسد رئیس جمهوری سوریه باید اختیارات خود را به معاون خود تفویض واز قدرت کناره گیری کند.



به موجب این طرح دولت موقت با شرکت نیروهای مخالف تشکیل شود و پس از بازنویسی قانون اساسی جدید سوریه انتخابات ریاست جمهوری و پارلمانی در سوریه برگزار شود.



دولت سوریه بلافاصله مخالفت صریح خود را با این طرح مداخله جویانه اعلام داشت و متعاقب آن ملیونها نفر از مردم سوریه در حمایت از بشار اسد دست به تظاهرات زدند.



به گفته هانی زاده، با شکست این طرح، قطر وعربستان تلاش کردند تا موضوع بحران سوریه را به شورای امنیت سازمان ملل منتقل کنند تا این کشور تحت بند 7 قرار گیرد.



مخالفت روسیه با تصویب قطعنامه ای علیه دولت سوریه طرح مشترک عربستان، قطر واتحادیه عرب را با شکست روبرو کرده است.



این کارشناس می افزاید : بنابراین مرحله بعدی جریان سازی های خبری برای توجیه عملیات تروریستی گروه های مخالف دولت سوریه از سوی قطر وعربستان آغاز شد.



پخش همزمان فیلم های مونتاژ شده ازسوی العربیه والجزیره نشان می دهد که فاز جدید رسانه ای برای تخریب چهره ایران میان ملتهای مسلمان عرب منطقه آغاز شده است.



با توجه به اینکه اساسا نیروهای مسلح سوریه از توانمندی های لازم برای مهار بحران سوریه برخوردار هستند، بنابراین نیازی به مدد گرفتن از سایر کشورها ندارند.



اما قطر و عربستان که خود کارنامه سیاهی از نقض حقوق بشر و کشتار ملتهای خود دارند به بهانه کمک به مردم سوریه در مسائل داخلی این کشور دخالت می کنند.



به گفته این کارشناس، این دو کشور در حال حاضر به نیابت از آمریکا واسرائیل با هزینه کردن دهها میلیارد دلارتلاش می کنند از رهگذر سرنگون کردن دولت علوی بشاراسد کلید طلایی خاورمیانه را دراختیاررژیم صهیونیستی قرار دهند.



گزارش : رضا مهری