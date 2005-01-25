علي يوسف پورعضو شوراي مركزي جامعه اسلامي مهندسين درگفتگو با خبرنگار سياسي "مهر" در خصوص كانديداتوري قاليباف گفت: فعلا مصوبات كميته منتخب شوراي هماهنگي نيروهاي انقلاب همان 5 نامزد قبلي است و هيچ تغييري انجام نشده است البته ممكن است در بين گروه هاي مختلف اصولگرايان ، اشخاصي مطرح شوند چنانچه در جناح ديگر هم اين وضعيت هست مانند طرح اقاي عارف و محقق ميرداماد .

وي افزود : ولي هنوز به طور رسمي اعلام نشده و نامزدي قاليباف نيز مورد توجه جمعيت ها، احزاب و گروه هاي سياسي قرار نگرفته است و از كانال هاي غيررسمي اين مسائل عنوان مي شود. اين گمانه زني است كه برخي محافل انجام مي دهند و اينكه چه قدر به عمل نزديك باشد مشخصي نيست اما چون انتخابات دريك سطح شناوري انجام مي شود امكان هر تحولاتي تا زمان ثيت نام و پس از آن وجود دارد ولي شوراي هماهنگي هنوز 5 نفر قبلي را در دستور كارخود دارد .

دبير كل انجمن روزنامه نگاران درخصوص معرفي تيم كاري كانديداها گفت: فعلا در نشست ها راجع به برنامه ها بحث مي شود وعمدتا تا زماني كه فرد مشخص نشود نمي توان تيم كاري را اعلام كرد .

وي در خصوص اينكه شانس كداميك از اين كانديدا ها بيشتر است گفت:با توجه به تحولات گسترده در انتخابات نمي توان در هفته ها و ماه هاي آينده گفت شانس كداميك بيشتر است البته اعلام اين موضوع به عهده كميته هفت نفره است كه بايد اعلام كند .

عضو شوراي مركزي جامعه اسلامي مهندسين در خصوص تعدد كانديداها گفت : هر جناحي كه بخواهد پيروز ميدان انتخابات رياست جمهوري باشد بايد به يك كانديدا برسد اگر در جناحي تعدد كانديدا باشد مردم هم انگيزه زيادي براي شركت ندارند اما اگر جناح هاي سياسي مختلف با تفكرهاي مختلف نامزد معرفي كنندحضور حداكثري مردم را به دنبال خواهد داشت در غير اين صورت تعدد كانديداها نتيجه عكس خواهد داشت .

وي درخصوص آمدن عارف گفت:جناح دوم خرداد در نهايت به يك نفر غير از كروبي و معين خواهد رسيد و اين پيش بيني وجود دارد اما مشاركت و مجاهدين انقلاب با كروبي مخالف اند و مجمع روحانيون نيزحاضر به پذيرش كانديداي آنها نيست مگر اينكه بدنه مشاركت و مجاهدين به كروبي بپيوندند و سران اين دو حزب تنها بمانند .