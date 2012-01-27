تعهد به اسلام عامل پیشرفت انقلاب است

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام سید هاشم موسوی ظهر جمعه در خطبه های نماز عبادی سیاسی این روز در همدان با اشاره به قرار گرفتن در آستانه دهه فجر انقلاب اسلامی اظهار داشت: انقلاب اسلامی ایران الگویی برای انقلاب های دیگر است.

حجت الاسلام سید هاشم موسوی با تاکید بر اینکه امام خمینی (ره) حقیقتی همیشه زنده است، گفت: برنامه های دهه فجر امسال باید آنچنان شکوه و عظمتی داشته باشد که چشم دشمنان خیره بماند.

وی با تاکید بر حمایت از ولایت فقیه افزود: رهبری انقلاب اسلامی ایران با اشراف کامل از شرایط کنونی دنیا، کشتی انقلاب را به سلامت هدایت می نمایند.

امام جمعه موقت همدان در بخشی دیگر از سخنان خود به وجود گناه در جامعه و بیان عواقب و خطرات آن پرداخت و اظهار داشت: انس جوانان با قرآن، آنان را از گرفتار شدن در گرداب گناهان دور می کند.

حجت الاسلام سید هاشم موسوی ادامه داد: گناه، توفیق خدمت صادقانه به مردم را از انسان سلب می کند.

وی با اشاره به قساوت قلب حاصل از انجام گناهان گفت: وقتی گناه سراسر وجود انسان را تسخیر کند قلب می میرد و جایگاه رحمانیت و ربوبیت خود را از دست می دهد.

امام جمعه موقت همدان با قدردانی از مردم استان همدان به خاطر برگزاری مراسم ماه های محرم و صفر گفت: مومنان باید همچنان روحیه حسینی خود را حفظ کنند و برکات و آثار معنوی عزاداری های خود را با انجام گناه از بین نبرند.