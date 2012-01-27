اعتراف "دمپسی" به عواقب وحشتناک ماجراجویی علیه ایران

به گزارش خبرگزاری مهر، ژنرال "مارتین دمپسی" روز گذشته در گفتگو با نشریه "نشنال ژورنال" تاکید کرد: حمله نظامی به ایران در این نقطه زمانی اقدامی نابهنگام بوده و باعث بی ثباتی منطقه و اقتصاد جهانی می شود.

وی افزود: فکر می کنم هنوز زود است در این باره تصمیم بگیرم که آیاد رویکرد اقتصادی و دیپلماتیک ناکافی است یا نه اما به نظر می رسد تحریم ها تاثیرگذار باشد.

دمپسی در ادامه با اشاره به سفر هفته گذشته خود به سرزمین های اشغالی و دیدار با مقامات رژیم صهیونیستی از اختلافات موجود میان واشنگتن و تل آویو درباره برنامه هسته ای ایران خبر داد.

رئیس ستاد مشترک ارتش آمریکا گفت: مذاکرات من با مقامات اسرائیلی با هدف ترغیب کردن آنها برای اینکه همانند من فکر کنند یا من همانند آنها فکر کنم نبود بلکه با هدف آشنا کردن آنها با پیچیدگی و تلاش برای یافتن راه حلی خلاقانه در قبال ایران بود.

مارتین دمپسی پیشتر در گفتگو با شبکه سی بی اس. گفته بود: ایران از توانایی بستن تنگه هرمز به عنوان یک شاهرگ حیاتی برخوردار است اما این برای مدتی خواهد بود و آمریکا اقدامات متقابل برای بازکردن آن را انجام خواهد داد.