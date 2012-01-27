دهه فجر مقدمه ‏ای برای رسیدن مردم به ظهور امام زمان(عج) است

به گزارش خبرنگار مهر، حجت ‏الاسلام محمد علاء الدینی در نماز جمعه این هفته دماوند با تسلیت شهادت امام حسن عسگری (ع) افزود: با توجه به اینکه آن امام بزرگوار پدر امام زمان(عج) هستند، باید به این مناسبت بیشتر توجه شود زیرا گرامیداشت ایشان سبب می ‏شود که توجه امام زمان(عج) به ما بیشتر شود.

وی، همچنین با اشاره به در پیش بودن ایام ‏الله دهه فجر و هفته وحدت اضافه کرد: دهه فجر امسال ویژگیهایی دارد که یکی از آنها تفسیر تعبیر حضرت امام خمینی(ره) و محقق شدن تفسیر ایشان است.

امام جمعه دماوند با بیان اینکه امام راحل فرمودند که "انقلاب ما انفجار نور بود"، افزود: امروز این نور در اقصی نقاط جهان درخشش یافته و پرده‏های ظلمات را شکافته است.

خصوصیت دهه فجر امسال این است که انفجار نور محقق شده است

وی تأکید کرد: خصوصیت دهه فجر امسال این است که این انفجار نور محقق شده و بیداری اسلامی با الگو گرفتن از انقلاب اسلامی در منطقه، بسیار پرشکوه و پرتوان جلو می‏ رود و آمریکا را وادار کرده که با دسیسه‏های خود، این الگو و کسانی که از آن درس گرفتند را هدف قرار دهد.

حجت ‏الاسلام علاء الدینی ادامه داد: آمریکا در تلاش است کسانی که از این الگو درس گرفتند را به چالش بکشاند و حرکات آنها را منحرف کند.

دشمن از حضور مردم در صحنه زخم خورده است

وی بیان داشت: در طول 33 سالی که مردم دهه فجر را گرامی داشتند، دشمن از حضور مردم در صحنه زخم خورده است و بر طبل کارشکنی می‏ کوبد و هنوز هم ناامید نشده است.

امام جمعه دماوند اضافه کرد: آمریکا همچون اردک لنگی است که نتوانسته جلوی بیداری اسلامی را بگیرد و به همین دلیل، دشمن با دو هدف خسته کردن مردم و سست کردن اراده مسئولان، این کار را انجام می ‏دهد.

وی با اشاره به برکات نامگذاری سال جاری به‌عنوان سال جهاد اقتصادی و تدبیر مقام معظم رهبری در این زمینه گفت: با توجه به افزایش فشارها و تحریمهای دشمن، هر چه به پایان سال نزدیک می‏شویم به برکات این نامگذاری بیشتر پی می‏ بریم.

به اعتراف خود دشمن، تحریمها کمترین تأثیرات را بر ایران داشته است

حجت الاسلام علاء الدینی افزود: امروز نیاز دشمن به تلقین اثرگذاری تحریمها در ایران بیشتر از نیاز آنها به هواست؛ چراکه بنا به اعتراف خود دشمن، تحریمها کمترین تأثیرات را بر ایران داشته است.

وی تصریح کرد: تحریم ایران نوعی خودزنی برای دشمنان است و واقعیت تحریمها غیر از آن چیزی است که نشان داده می ‏شود.

امام جمعه دماوند ادامه داد: تحریمها نمی‏ تواند کارآمد باشد زیرا اصل قضیه این است که کل خرید اروپا از نفت ایران حدود 17 درصد است، پس همه نفت‏ ایران تحریم نمی ‏شود و ما می ‏توانیم جایگزینی برای اروپا پیدا کنیم اما دشمن جایگزینی برای نفت ایران ندارد، زیرا پالایشگاههای اروپا تنها توان پالایش نفت ایران را دارند.

عده ‏ای به ‌عنوان ستون پنجم دشمن سبب ایجاد فضای روانی نامناسب شده و می شوند

وی در بخش دیگری از خطبه های نماز جمعه دماوند اظهار داشت: عده ‏ای با کمال تأسف، به‌ عنوان ستون پنجم دشمن سبب ایجاد فضای روانی نامناسب شده و می شوند.

حجت الاسلام علاء الدینی در همین زمینه هشدار داد: این افراد با شایعه ‏پراکنی سبب ایجاد اضطراب عمومی می ‏شوند و قصد ایجاد تزلزل و سست شدن نظام را دارند.

وی یادآور شد: آنچه مشاهده ‏کردیم این بود که در سال جهاد اقتصادی، دشمن تمام توان خود را برای پیروزی در این میدان به کار گرفت و حقیقت امر این بود که ظاهر این جریان، تحریم و باطن آن، جنگ اقتصادی است.