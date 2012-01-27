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۷ بهمن ۱۳۹۰، ۱۶:۵۰

هفته 20 لیگ برتر فوتسال کشور/

میزبانی همزمان گسترش فولاد و دبیری تبریز

میزبانی همزمان گسترش فولاد و دبیری تبریز

تبریز - خبرگزاری مهر: رقابتهای لیگ برتر فوتسال باشگاه های کشور درحالی هفته بیستم خود را پشت سر می گذارد که هر دو نماینده تبریز در این مسابقات به طور همزمان میزبان حریفان خود خواهند بود.

به گزارش خبرنگار مهر، هفته بیستم رقابتهای لیگ برتر فوتسال باشگاه های کشور بعد از ظهر امروز با انجام هفت دیدار همزمان سپری خواهد شد که بر اساس برنامه، هر دو تیم گسترش فولاد و دبیری تبریز میزبان حریف خود خواهند بود.

تیم گسترش فولاد که تا قبل از بازی امروز با 33 امتیاز در جایگاه ششم قرار دارد، در شرایطی از تیم علم و ادب مشهد 22 امتیازی پذیرایی خواهد کرد که در صورت کسب سه امتیاز و همچنین توقف تیمهای حفاری اهواز و صبای قم، می تواند با دو پله صعود به خانه چهارم جدول برسد.

شاگردان میرمعصوم سهرابی هفته گذشته در قرچک اسیر حواشی دیدار با تیم شهید منصوری شدند و آن بازی نیمه تمام ماند تا تعداد بازی های گسترش فولاد در جدول یک بازی کمتر از سایر تیم ها باشد.

اما تیم دبیری تبریز که با هفت امتیاز تیم قعرنشین جدول است، بایستی میزبان تیم صبای قم 33 امتیازی باشد.

پیروزی دبیری در این مصاف خانگی می تواند علاوه بر افزدون سه امتیاز بر اندوخته هایش، به تیم گسترش فولاد نیز جهت پیشی گرفتن از تیم صبا در جدول کمک کند.

دیدار تیمهای گسترش فولاد و علم و ادب مشهد از ساعت 16 در سالن پورشریفی تبریز و مصاف دبیری با تیم صبای قم نیز بطور همزمان در سالن علوم پزشکی تبریز برگزار خواهد شد.

 

کد مطلب 1518219

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