زادسر در گفتگو با مهر: تخريب هاشمي ظلم به انقلاب است// من هم نقدهايي به عملكرد دولت هاشمي دارم

علي زادسردرگفتگو با خبرنگارپارلماني "مهر" با بيان اين مطلب درتشريح ديدگاه خوددرباره احتمال ورود هاشمي رفسنجاني و ميزان استقبال مردم و اصولگرايان از وي گفت : مخالفان حضور هاشمي خود را جاي وي بگذارند. اگر به اين نتيجه رسيدند كه شركت نكنند، آنگاه مي توانند به هاشمي رفسنجاني هم بگويند كه نامزد نشود. ولي مي دانم كه چنين نيست لذا كسي نبايد به خود اجازه بدهد و بگويد هاشمي نبايد بيايد. عرصه انتخابات آزاد است و همه اجازه حضور دارند چه رسد به هاشمي.

اين عضو كميسيون قضايي و حقوقي مجلس با تاكيد براينكه از نظر وي بين كساني كه مطرح شده اند آقاي هاشمي رفسنجاني يك سروگردن بالاتر از بقيه است و اصولا قابل قياس باساير نامزدهاي مطرح شده نيست ، گفت: اگر دوستاني مي خواهند كه هاشمي رفسنجاني به عرصه انتخابات وارد نشود راهش اين نيست كه وي را تخريب كنند بلكه بهتر است با گفتگو و رايزني واذعان به جايگاه ايشان در نظام ونقش موثراو در انقلاب ، با دلايلي به او بگويند كه به صلاح نيست وارد عرصه انتخابات شود .

اين نماينده اصولگراي مجلس با بيان اينكه نمي دانم ازتخريب هاشمي چه كساني سودخواهندبرد ؟ افزود: برخوردهاي تند و خارج از عرف وتخريب وتضعيف هاشمي رفسنجاني كه دربرخي سخنان و موضع گيري ها مشاهده مي شود ، ظلم به انقلاب ، هاشمي و جايگاه رياست جمهوري است .

وي افزود: آقاي هاشمي سخنگويي ندارد. سالم وسروحال نيز هست و ازسوي ديگر كانديدا شدن درانتخابات نيز آزاد است و هركس اين توان را درخود مي بيند مي تواند كانديداي رياست جمهوري شود . مهم راي مردم است و هركس راي مردم را جلب كرد همه گروهها بايد انتخاب وي را محترم شمرند.

زادسر با تاكيدبراينكه "من دليل قانع كننده و موجه وخداپسندانه اي تا كنون از سوي مخالفان حضور هاشمي رفسنجاني نشنيده ام " اضافه كرد : به نظر من كساني كه به خاطر صلاحديد و خير شخص هاشمي رفسنجاني دارند اظهار نظر مي كنند بسيار كم هستند .

اين نماينده مجلس تصريح كرد : برخي معتقدند درشرايط فعلي آنقدر موقعيت و جايگاه رياست جمهوري تضعيف شده است كه كسي جز هاشمي رفسنجاني نمي تواند آن را ترميم كند. من نيزتا حدود زيادي اين ديدگاه را قبول دارم .

نماينده جيرفت درعين حال با اشاره به اينكه خود نيز نقدهايي به عملكرد دولت هاشمي وبرخي از وابستگان وي دارد اضافه كرد: تعرض و تخريب شخص هاشمي رفسنجاني كه از اركان نظام جمهوري اسلامي است را به هيچ وجه به صلاح كشور و نظام نمي دانم واگر وي نامزد شود و مردم هم به او راي بدهند بايد براي همگان كما في السابق محترم شمرده شود .

وي افزود: نقدهايي من از وي به عنوان رييس جمهور بوده نه از شخص اكبر هاشمي رفسنجاني ، چراكه اين گونه انتقادات هنوز هم از سوي نماينده مجلس به رييس دولت وجود دارد و هركس رييس جمهور شود نيز بايد پاسخگوي اين انتقادات باشدزيرا نماينده مجلس حق دارد از رييس جمهور و وزيران دولت او سئوال و انتقاد كند .