واکنش به تحریم نفتی از مبادی رسمی باشد

حمیدرضا کاتوزیان در گفتگو با خبرنگار پارلمانی مهر، با ابراز بی اطلاعی از تهیه طرحی مبنی بر توقف صادرات نفت ایران به اروپا در پی تحریم نفتی ایران از سوی اتحادیه اروپا، توسط نمایندگان مجلس، گفت: من هم صرفا شنیده ام که نمایندگانی قصد ارائه این طرح را به مجلس دارند اما این موضوع با توجه به تعطیلی هفته گذشته مجلس هنوز در کمیسیون انرژی بررسی نشده است و چنین نیست که کلیت مجلس به تصمیمی در این باره رسیده باشد.

رئیس کمیسیون انرژی مجلس تصریح کرد: ما در مسائل بین المللی و سیاسی و اقتصادی باید بسیار مدیریت شده، هماهنگ و منسجم جلو برویم و تمام تصمیم گیری ها باید از مبادی رسمی و توسط افراد ذی صلاح و مسئولان مربوطه اعلام شود. شرایط امروز کشور بسیار خاص و حساس است، بهتر است نهادها، دستگاهها و افرادی که صلاحیت ورود به مسائل تخصصی را ندارند و اساسا نسبت به تبعات اظهارنظرهای مختلف آگاه نیستند، به این حوزه ورود پیدا نکنند.

نماینده تهران مجددا تاکید کرد: تصمیم گیری درباره واکنش به تحریم های نفتی اروپا علیه ایران باید از سوی افراد ذی صلاح با عقلانیت و استفاده از خرد جمعی و مشورت با صاحب نظران باشد و آنها باشند که در این باره اعلام نظر کنند نه اینکه هر فردی از هر گوشه کشور اظهارنظر و اعلام سیاست کند، یکی بگوید نفت صادر نمی کنیم، دیگری بگوید به صادرات ادامه می دهیم، یکی بگوید از همین هفته صادرات را متوقف می کنیم! این نوع اظهار نظرها جز ایجاد تشتت نتیجه ای ندارد و نشان می دهد در ایران مجموعه ناهماهنگی وجود دارد که هر کسی ساز خود را می زند.

کاتوزیان گفت: نه این اعلام نظرها در تصمیم گیری های کلان نقش دارد و نه لحاظ می شود، آثار منفی این نوع سخنان بیش از آثار مثبت آن است. این اظهارات می تواند به عنوان پیشنهاد مطرح شود و مورد بررسی قرار گیرد اما اینکه فردی یا نماینده ای اعلام کند جمهوری اسلامی ایران چنین تصمیمی دارد، از آنجایی که به طور واقع هنوز مسئله به طور کامل رسیدگی نشده است، نمی تواند درست و به صلاح کشور باشد.

وی در توصیه به مسئولان و چهره های سیاسی کشور در برخورد با چنین مسائلی گفت: همه باید صبر داشته باشند و از تصمیمات و اظهارنظرهای عجولانه پرهیز کنند. مشکلات با بهره گیری از عقلانیت و خرد جمعی قابل حل است.

رئیس کمیسیون انرژی مجلس درباره تلاش عده ای مبنی بر ورود مجلس به موضوع تحریم نفتی اروپا قبل از ورود کارشناسی و تخصصی دولت نیز گفت: چطور است که مجلس در تصمیم گیری های حساس و پر اهمیت داخلی دخالت داده نمی شود، اما جایی که می خواهند رفتار کاملا منفی و برخورد خصمانه در فضای بین المللی داشته باشند از مجلس به عنوان ابزار استفاده می کنند.

وی تاکید کرد: استفاده از جایگاه مجلس به عنوان ابزار در دست دیگران لطمه به این جایگاه می زند. مجلس شورای اسلامی و نمایندگان آن هرگاه در طی سالهای گذشته احساس کردند که ورودشان به مسائل بین المللی لازم است ورود داشته و به وظیفه خود عمل کرده اند. در این مورد اخیر نیز ابتدا موضوع باید به طور کارشناسی بررسی شود و این کلیت مجلس باشد که با هماهنگی با سایر دستگاهها به تصمیم واحد در راستای اهداف نظام و کشور برسد.

به گزارش مهر، در پی تحریم نفت ایران از سوی اتحادیه اروپا، تعدادی از نمایندگان مجلس و چهره های غیر دولتی درباره توقف صادرات نفت ایران به اروپا اظهار نظرهایی کردند . همچنین روز چهارشنبه 5 بهمن ماه برخی نمایندگان از تهیه طرحی برای توقف صادرات نفت به اروپا خبر دادند.