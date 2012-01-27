تحریم نفت ایران خنده دار است/ عاملان آشفتگی بازار سکه و ارز شناسایی شوند

به گزارش خبرنگار مهر، آیت الله غلامعلی نعیم آبادی در خطبه های نماز جمعه این هفته بندرعباس با تاکید بر توجه به هدایتهای مقام معظم رهبری در خصوص انتخابات، اظهار داشت: قدرت ملت در مجلس متمرکز شده است و مردم باید در انتخابات مجلس شورای اسلامی به هدایتهای مقام معظم رهبری توجه داشته باشند و نامزدهای مورد نظر خود را براساس معیارهای درست انتخاب کنند.

وی با اشاره به شایعه پراکنی برخی افراد در خصوص نامزدهای انتخابات، عنوان کرد: متاسفانه برخی طرفداران نامزدهای مختلف در آستانه انتخابات مجلس، نامزد رقیب خود را با شایعه پراکنی تخریب می کنند و این افراد باید از این کار زشت خود دست بردارند.

نماینده ولی فقیه در هرمزگان در ادامه تحریم نفتی ایران توسط کشورهای اروپایی را خنده دار دانست و بیان داشت: خود کارشناسان اروپایی و آمریکایی در رسانه های بیگانه اعتراف کرده اند تحریم نفت ایران به ضرر اروپا و آمریکا خواهد بود و تحریم نفت ایران حرف بسیار خنده داری است چون این تحریم کنندگان هستند که ضرر خواهند کرد.

نعیم آبادی ادامه داد: دشمنان ملت ایران بسیار احمق هستند چون تحریم نفت ایران موجب افزایش قیمت نفت کشورمان می شود و دشمنان ما بسیار احمق هستند که فکر می کنند با تحریم نفتی می توانند به ایران ضربه بزنند.

وی با اشاره به تغییر نظر اوباما در خصوص جنگ با ایران، گفت: اوباما در گذشته معتقد به جنگ نظامی با ایران بود اما در حال حاضر نظر خود را تغییر داده است و دیگر اعتقادی به جنگ نظامی ندارد و مردم ما باید در زمانهای مختلف دشمنان خود را به خوبی بشناسند.

امام جمعه بندرعباس در ادامه با انتقاد از وضعیت بازار سکه و ارز، تصریح کرد: برخی افراد از وضعیت آشفته بازار سکه و ارز سودهای فراوانی را به جیب زده ند و متاسفانه هنوز مشخص نیست چه افرادی این آشفتگی را در بازار سکه و ارز ایجاد کرده اند.

نعیم آبادی تاکید کرد: افزایش قیمت سکه و ارز هیچ ارتباطی به تحریم نفتی ایران ندارد و عاملان آن داخلی هستند که باید هرچه سریعتر شناسایی و با آنها برخورد شود چون دشمن از این وضعیت بازار سکه و ارز ایران بسیار خوشحال شده است.

وی اضافه کرد: برخی اقداماتی که در حال حاضر برای بهتر شدن وضعیت بازار سکه و ارز در حال انجام شدن است باید در گذشته انجام می شد و متاسفانه برخی مسئولان خیلی دیر به فکر ساماندهی بازار سکه افتادند.

نماینده ولی فقیه در هرمزگان عنوان کرد: مجلس شورای اسلامی باید مقتدرانه در مسئله قیمتهای سکه و ارز وارد شود و نتیجه کار را به مردم اعلام کند.